HITNO SE OGLASILA NARODNA BANKA SRBIJE: Obustavićemo platni promet sa NIS-om ukoliko do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje

25. 11. 2025. u 13:43

NARODNA banka Srbije oglasila se saopštenjem.

Udruženje je tesno sarađivalo sa Narodnom bankom / Foto Tanjug

Narodna banka Srbije obaveštava javnost da će, u skladu sa najavom predsednika Republike Srbije, a ukoliko kompanija NIS do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti platni promet sa navedenom kompanijom, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji funkcionisao nesmetano, navodi se u saopštenju NBS.

