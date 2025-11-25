HITNO SE OGLASILA NARODNA BANKA SRBIJE: Obustavićemo platni promet sa NIS-om ukoliko do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje

NARODNA banka Srbije oglasila se saopštenjem.

Udruženje je tesno sarađivalo sa Narodnom bankom / Foto Tanjug

Narodna banka Srbije obaveštava javnost da će, u skladu sa najavom predsednika Republike Srbije, a ukoliko kompanija NIS do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti platni promet sa navedenom kompanijom, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji funkcionisao nesmetano, navodi se u saopštenju NBS.