KOMPANIJA IZ ABU DABIJA POTVRDILA: Zainteresovani smo za kupovinu Lukoilove međunarodne imovine
MEĐUNARODNI holding kompanija IHC iz Abu Dabija, na čijem je čelu šeik Tahnun bin Zajed Al Nahjan, potvrdila je danas da je zainteresovana za kupovinu stranih aktiva ruske naftne kompanije Lukoil.
IHC je konglomerat sa širokim portfoliom, uključujući energetiku, zdravstvo, nekretnine, poljoprivredu i rudarstvo, kao i globalnim investicijama u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji, Latinskoj Americi i Africi.
Firma iz Abu Dabija se tako pridružila listi potencijalnih kupaca na kojoj su već američki naftni giganti Ekson mobajl i Ševron, kao i privatni investicioni fond Karlajl, prenosi Rojters.
Do 13. decembra zainteresovani mogu da pregovaraju sa Lukoilom, a za transakcije je potrebno odobrenje Sjedinjenih Američkih Država. Lukoil poseduje tri rafinerije u Evropi, udele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Nigeriji, kao i stotine benzinskih stanica širom sveta.
Sjedinjene Američke Države su 22. oktobra uvele sankcije protiv ruskih naftnih kompanija Lukoil i Rosnjeft koje su već izazvale značajne poremećaje u međunarodnom poslovanju tih firmi.
