IZ KINE STIGLI PRVI DELOVI ZA NOVI MOST PREKO SAVE Mali: Uskoro ćemo moći da vidimo obrise novog simbola Beograda
SEDAM barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save stigle su u Beograd i već je počelo istovarivanje prvih delova na gradilišni plato u blizini Brankovog mosta.
- Barže su pre tri meseca krenule iz kineske provincije Đangsu, iz pogona fabrike CSCEC, gde se pravi novi most, a ovom isporukom nam je stiglo više od 50 odsto čelične konstrukcije novog mosta koji će imati ukupno 6.500 tona.
Uskoro ćemo svi moći da vidimo obrise ovog novog simbola Beograda. Glavni raspon mosta će biti 166 metara, a ukupna dužina je 420 metara.
Novi most će biti postavljen na ukupno šest stubova, dva u vodi i po dva na obalama, ukupne širine 38 metara, prilagođen pešacima i biciklistima, uz pristupne saobraćajnice sa obe strane.
Krajem sledeće godine Beograd će imati novi most. Očekujemo ga sa ponosom i nestrpljenjem. Srbija se gradi - objavio je na svom Instagram nalogu ministar finansija Siniša Mali.
