"RUSI PRISTALI DA PRODAJU SVOJ DEO U NIS-U": Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima
RUSKI vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije koji iznosi 56,15 odsto, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
Ona je istakla da se ime treće strane ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija i, kako je rekla, dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča.
- Od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma transparentno smo do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da se što pre obezbedi novi dotok sirove nafte. Podsećam da iz Janafa 43 dana nikakva nafta nije stigla u Srbiju, građani to nisu osetili, to je upravo zato što smo naporno radili da budemo spremni za sve scenarije ukoliko i kada dođe do izazova sa Naftnom industrijom Srbije - rekla je ministarka.
Navela je i da je NIS preko svojih advokata u SAD podneo zahtev američkoj vladi, za produženje licence za rad, da može da nastavi da doprema sirovu naftu, da rafinerija nastavi sa radom.
- Mi sada čekamo odluku američke vlade da kaže da li je to što su oni predložili, a naravno, u šta smo mi uključeni, da li je to u redu - objasnila je Đedović Handanović.
