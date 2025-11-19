NBS DOBILA OZBILJNO UPOZORENJE ZBOG SANKCIJA NIS-U: To bi značilo blokadu svih plaćanja

GUVERNERKA Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je centralna banka Srbije dobila upozorenje o mogućnosti uvođenja tzv. sekundarnih sankcija, zbog Naftne industrije Srbije (NIS) i naglasila da je to upozorenje ozbiljno shvaćeno.

- Za nas je to ozbiljna petnja i vrlo ozbiljno shvatamo to upozorenje - rekla je ona je na prezentaciji "Izveštaja o inflaciji - novembar 2025".

Tabakovićeva je dodala da centralna banka Srbije nije dobila preciznije objašnjenje šta bi te sekundarne sankcije tačno značile.

- Sam pojam sankcija ne zvuči dobro. Nadam se da tih sankcija neće biti jer bi to značilo blokadu svih plaćanja - naglasila je Tabakovićeva.

(Tanjug)