SNABDEVANJE TRŽIŠTA ENERGENTIMA U SRBIJI I DALJE STABILNO UPRKOS IZAZOVIMA: Premijer Macut sa ministarkom Đedović razgovarao o NIS-u

PREDSEDNIK Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović o situaciji u tom sektoru i merama koje država preduzima kako bi se ublažile posledice primene američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije i konstatovali su da je snabdevanje tržišta energetnima i dalje stabilno.

Foto: Vlada Srbije

- Danas sam imao sastanak sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, na kojem smo razgovarali o merama koje država preduzima kako bismo ublažili posledice američkih sankcija koje pogađaju Naftnu industriju Srbije.

Uprkos izazovima, snabdevanje tržišta naftom i derivatima ostaje stabilno. Svakodnevno pratimo stanje i prilagođavamo sve potrebne korake kako bismo obezbedili kontinuitet isporuke i zaštitu energetskih potreba građana i privrede.

Ministarka me je informisala da je u toku dopremanje 38.000 tona benzina, oko 66.000 tona dizela i 86.000 tona sirove nafte za državne rezerve, čime dodatno jačamo sigurnost snabdevanja u nedeljama koje dolaze.

Takođe se pomno prate pregovori koje ruski vlasnici vode sa potencijalnim partnerima, kako bi se što pre stekli uslovi za produženje licence za rad NIS-a i Rafinerije u Pančevu, što zahteva saglasnost američke administracije.

Nastavljamo da radimo odgovorno i koordinisano kako bismo očuvali stabilnost energetskog sistema Srbije u ovim složenim okolnostima - naveo je nakon sastanka premijer Macut.

