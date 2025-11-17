Ekonomija

SIJARTO: Mađarski MOL mogao bi da preuzme udeo u srpskom NIS-u

Marija Stevanović

17. 11. 2025. u 14:18

MAĐARSKA naftna i gasna kompanija MOL mogla bi da dobije udeo u srpskoj kompaniji NIS, koja traži rešenje da bude izuzeta od američkih sankcija, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- U Srbiji je većinski vlasnik naftne kompanije ruski ili većinski ruski kapital i njima su uvedene sankcije, tako da i Srbi moraju nešto da urade. I teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu - rekao je Sijarto u emisiji „Čas istine“.

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović saopštila je u subotu da su Sjedinjene Američke Države zahtevale da Rusija odustane od vlasništva nad NIS-om kako bi sankcije bile ukinute i da su kompaniji dale rok do 13. februara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na vanrednoj sednici vlade izjavio da želi po svaku cenu da izbegne nacionalizaciju NIS-a i da Rusija i potencijalni novi suvlasnici još uvek imaju nedelju dana da donesu odluku.

(Sputnjik)
 

