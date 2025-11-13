Ekonomija

LANSIRANJE NOVIH ELEKTRIČNIH MODELA: Kineski BYD planira da proda 1,6 miliona vozila

V.N.

13. 11. 2025. u 15:35

KINESKI proizvođač električnih vozila Bi-Vaj-Di (BYD) planira da u 2026. godini proda između 1,5 i 1,6 miliona vozila na inostranim tržištima, saopštila je danas investiciona banka Siti.

ЛАНСИРАЊЕ НОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МОДЕЛА: Кинески БYД планира да прода 1,6 милиона возила

Foto:

Očekivani rast prodaje dvostruko je veći u odnosu na ovu godinu i zasniva se na lansiranju novih modela i širenju proizvodnih kapaciteta u Evropi, Severnoj Americi i Aziji, prenosi Rojters.

Kompanija Bi-Vaj-Di već ima snažnu proizvodnu bazu u Kini, sa osam velikih fabrika otvorenih u proteklih pet godina, a svoje globalno prisustvo širi izgradnjom postrojenja za lokalnu montažu u Mađarskoj i Brazilu. 

Treća fabrika u Evropi planirana je za 2026. godinu, a glavni kandidat za novu lokaciju je Španija.

Siti navodi i da Bi-Vaj-Di očekuje smanjenje kapitalnih ulaganja u poslednjem kvartalu ove godine, a zatim i osetan pad tokom 2026. godine, pošto postojeći kapaciteti za proizvodnju vozila i baterija već mogu da zadovolje potražnju.

Bi-Vaj-Di se u Kini suočava sa rastućim pritiskom lokalnih konkurenata kao što su Gili i Lipmotor, posebno u segmentu pristupačnih električnih automobila.

Uprkos tome, kompanija nastavlja da agresivno širi prisustvo u inostranstvu i jača svoju ulogu u globalnoj tranziciji ka elektromobilnosti.

(Informer)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SJAJNA VEST ZA NAŠE PENZIONERE: Ministarstvo finansija obezbedilo stabilan rast penzija sve do 2070. godine
Ekonomija

0 0

SJAJNA VEST ZA NAŠE PENZIONERE: Ministarstvo finansija obezbedilo stabilan rast penzija sve do 2070. godine

SRBIJA, za razliku od drugih zemalja Evropske unije, ima dugoročno održiv i stabilan penzioni sistem, a njegova dalja prilagođavanja demografskim promenama zavisiće od društvenog dogovora postignutog među ključnim akterima, usmerenog na očuvanje finansijske održivosti, socijalne pravde i međugeneracijske solidarnosti, rečeno je danas na prezentaciji održivog „Modela starenja za Republiku Srbiju sa projekcijama 2025–2070. godine“, održanoj u Ministarstvu finansija.

13. 11. 2025. u 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"