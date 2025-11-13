LANSIRANJE NOVIH ELEKTRIČNIH MODELA: Kineski BYD planira da proda 1,6 miliona vozila
KINESKI proizvođač električnih vozila Bi-Vaj-Di (BYD) planira da u 2026. godini proda između 1,5 i 1,6 miliona vozila na inostranim tržištima, saopštila je danas investiciona banka Siti.
Očekivani rast prodaje dvostruko je veći u odnosu na ovu godinu i zasniva se na lansiranju novih modela i širenju proizvodnih kapaciteta u Evropi, Severnoj Americi i Aziji, prenosi Rojters.
Kompanija Bi-Vaj-Di već ima snažnu proizvodnu bazu u Kini, sa osam velikih fabrika otvorenih u proteklih pet godina, a svoje globalno prisustvo širi izgradnjom postrojenja za lokalnu montažu u Mađarskoj i Brazilu.
Treća fabrika u Evropi planirana je za 2026. godinu, a glavni kandidat za novu lokaciju je Španija.
Siti navodi i da Bi-Vaj-Di očekuje smanjenje kapitalnih ulaganja u poslednjem kvartalu ove godine, a zatim i osetan pad tokom 2026. godine, pošto postojeći kapaciteti za proizvodnju vozila i baterija već mogu da zadovolje potražnju.
Bi-Vaj-Di se u Kini suočava sa rastućim pritiskom lokalnih konkurenata kao što su Gili i Lipmotor, posebno u segmentu pristupačnih električnih automobila.
Uprkos tome, kompanija nastavlja da agresivno širi prisustvo u inostranstvu i jača svoju ulogu u globalnoj tranziciji ka elektromobilnosti.
(Informer)
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)