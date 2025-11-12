Ekonomija

KINA OGRANIČAVA ISPORUKE RETKIH METALA: Na udaru kompanije povezane sa Pentagonom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2025. u 22:45

KINA razmatra uvođenje sistema kojim bi se ograničila isporuka retkih metala i drugih materijala kompanijama povezanim sa američkim Ministarstvom odbrane, objavio je "Volstrit džornal".

Foto: Profimedia

Prema informacijama lista, planirani sistem pod nazivom "validated end-user" (provereni krajnji korisnik) omogućio bi kineskim vlastima da ispune obećanje o pojednostavljenju izvoza retkih metala u Sjedinjene Američke Države, uz istovremeno osiguranje da se ti materijali ne preusmere ka dobavljačima Pentagona.

Međutim, navodi se da bi takav sistem mogao da zakomplikuje isporuku retkih metala američkim kompanijama iz automobilske i vazduhoplovne industrije, s obzirom na to da te firme istovremeno snabdevaju i civilni i vojni sektor.

Detalji plana i samog sistema još nisu konačni i mogu biti promenjeni, piše list.

Kinesko Ministarstvo trgovine objavilo je 9. oktobra dva dokumenta o pooštravanju kontrole izvoza retkih metala i povezanih tehnologija.

Već sledećeg dana, 10. oktobra, tadašnji američki predsednik Donald Tramp zapretio je Pekingu uvođenjem 100% carina i ograničenjima u isporuci softvera, kao i mogućim dodatnim merama na izvoz drugih proizvoda u Kinu, pre svega rezervnih delova za avione.

Nakon sastanka s kineskim predsednikom Si Đinpingom 30. oktobra, Tramp je izjavio da se Kina saglasila da nastavi isporuku retkih metala Sjedinjenim Državama "bez prepreka".

Kina je još početkom 1980-ih počela da intenzivno ulaže u eksploataciju i preradu sirovina koje sadrže retke elemente (REE).

Do početka 2000-ih, kineski udeo na svetskom tržištu ovih metala premašio je 80 odsto.

Danas je Peking i dalje najveći svetski snabdevač REE, sa udelom koji se procenjuje na oko 75 procenata.

(rt.rs)

