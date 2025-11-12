Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

VEĆ sad, kad smo duboko zašli u jesen, mnogi razmišljaju o planovima koje žele da realizuju na proleće: renoviranje fasade, zamena dotrajale bele tehnike, kupovina novog nameštaja, rad na instalacijama.

Foto Promo OTP banka

Zapisujemo i zamišljamo, ali često zaboravljamo na jedan problem: novac koji odvajamo za te ciljeve ima čudnu sposobnost da nestane na sitnice, male luksuze, kupovinu namirnica, neplanirane izdatke. Tako se realizacija vaše vizije odlaže na neki drugi period. Da li postoji rešenje za ovaj izazov?

Rešenje je: oročena štednja. O tome svedoči činjenica da u poslednjih 13 godina građani u Srbiji više štede na kraće periode. Rast je najizraženiji kod štednih uloga ročnosti od tri do šest meseci (6,3 milijarde dinara), dok je štednja ročnosti do 12 meseci i dalje najzastupljenija u ukupnoj štednji (51,9%). Ali, zašto je baš ovaj tip štednje sve zastupljeniji?

Oročena štednja podrazumeva polaganje novca na tačno određen period uz unapred definisanu fiksnu kamatnu stopu. Tokom trajanja oročenja sredstva su sigurna i donose predvidiv prinos, a po isteku roka klijent može da odluči da ih podigne ili ponovo oroči.

Građani se sve češće opredeljuju za nju kako bi u željenom trenutku ostvarili konkretne ciljeve, bilo da je to rad na uređenju doma ili letovanje iz snova, venčanje, renoviranje stana, kupovina automobila, školovanje dece ili jednostavno stvaranja lične rezerve. Drugim rečima, dok vi uživate u svakodnevnim obavezama i planovima, vaša štednja radi za vas.

Foto Promo OTP banka

Još jedno pitanje koje se postavlja pre nego što donesete odluku o štednji jeste: „U kojoj valuti mogu da štedim?“.

Odgovor može da varira, ali u OTP banci Srbija, oročena štednja je dostupna u dinarima, evrima i dolarima. Ipak, s ciljem da dodatno motiviše korisnike na ovaj odgovoran način upravljanja ličnim finansijama, ova banka je kreirala specijalnu ponudu koja se odnosi na depozite u evrima oročene na 6 i 12 meseci. Na taj način, možete da iskoristite odličnu priliku da dobijete više za svoju štednju.

Na sajtu OTP banke dostupni su reprezentativni primeri, za 6 i 12 meseci ročnosti u evrima, zahvaljujući kojim možete jasno da vidite kako vaš novac može da raste tokom izabranog perioda.

NAJBOLjA DIGITALNA BANKA U SRBIJI OTP banka svoje proizvode i usluge razvija u skladu sa stvarnim potrebama i navikama svojih klijenata koje pažljivo osluškuje. O tome svedoči, između ostalog, kvalitet njenih inovativnih digitalnih usluga. Ovu posvećenost prepoznaje stručna javnost: renomirani magazin Euromoney drugu godinu zaredom proglasio je OTP za Najbolju digitalnu banku u Srbiji.

Ali, iznos kamate je samo deo priče. Štednja je mnogo više od matematičkog proračuna. Ona je način da preuzmete kontrolu nad sopstvenim planovima i finansijama i odluka da novac koji zarađujete radi za vas, umesto da nestaje neprimetno tokom meseci.

Kad štedite, ne ulažete samo u buduće renoviranje, putovanje ili kupovinu automobila. Ulažete u mirniji san, osećaj sigurnosti i slobodu da reagujete kad se pojave neplanirani izdaci. Ovo donosi stabilnost. Nećete biti zatečeni kad nešto iznenada zatreba, dok ćete istovremeno znati da možete sebi da obezbedite mogućnost da snove pretvorite u realnost, bez stresa i odlaganja.

Oročena štednja je, u suštini, plan koji vam pomaže da ostanete dosledni sebi i da ne dopustite da svakodnevne sitnice „pojedu“ ono što ste zamislili. A kada se u proleće osvrnete i vidite da ste stvarno uspeli da sačuvate iznos potreban za projekat koji ste želeli, znaćete da ste doneli pravu odluku.

Jer, na kraju dana, miran san ne dolazi iz onoga što imate, već iz sigurnosti da ste spremni za ono što dolazi. Zato ne čudi što se u OTP banci Srbija kaže: „Kada znaš za šta štediš, onda oročiš“.