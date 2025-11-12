Ekonomija

TEŠKO JE BEZ RUSIJE Merc priznao bolnu istinu: Nemačke kompanije trpe

Novosti online

12. 11. 2025. u 16:18

NEMAČKE kompanije trpe zbog rasta cena energije, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

ТЕШКО ЈЕ БЕЗ РУСИЈЕ Мерц признао болну истину: Немачке компаније трпе

Foto: Profimedia

- Rast u Nemačkoj je već godinama prenizak, ne ostvarujemo svoj potencijal, a produktivnost naše ekonomije nije toliko visoka koliko bi mogla i trebalo da bude - rekao je Merc.

Prema rečima kancelara, vlasti „aktivno rade“ na rešavanju problema.

