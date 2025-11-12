Ekonomija

VAŽNO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE: Tiče se poreza na imovinu

В. Н.

12. 11. 2025. u 14:09

PORESKI obveznici fizička lica, pravna lica i preduzetnici koji imaju pitanja u vezi sa obračunom, plaćanjem ili evidencijom poreza na imovinu, trebalo bi da se obrate nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost, navedeno je u saopštenju Poreske uprave.

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

Porez na imovinu na nepokretnostima nije u nadležnosti Poreske uprave Republike Srbije, već u nadležnosti jedinica lokalne samouprave - lokalnih (opštinskih i gradskih) poreskih administracija.

Kako je istaknuto, informacije o kontaktima, adresama i radnom vremenu lokalnih poreskih administracija dostupne su na zvaničnim internet stranicama odgovarajućih opština i gradova.

(Tanjug)

