U BRAŠNU PRONAĐENI MOLJCI: Potrošači zgroženi

NA Instagram profilu Udruženja potrošača Efektiva osvanuo je video u kojem se jasno vidi moljci u pakovanju belog integralnog kukuruznog brašna.

Snimak koji prikazuje otvoreno pakovanje kukuruznog brašna u kome se vide moljci šokirao je korisnike društvenih mreža.

Pakovanje brašna još uvek je u roku, sa istaknutim datumom upotrebe 27.01.2026. Da stvar bude još ozbiljnija, kilogram ovog brašna košta čak 170 dinara.

Nakon objave, društvene mreže su usijane, a korisnici su se složili da je kvalitet proizvoda ovog proizvođača veoma loš:

- Prodavci nisu odgovorni, nisu ga oni pakovali, brašno je u roku!

- Svaki proizvod je užasan. Vanilin šećer toliko teško miriše, boriš se za vazduh.

- Pakuju šta stignu, nabavljaju odakle stignu. Kvalitet nula.

