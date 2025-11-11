Ekonomija

U BRAŠNU PRONAĐENI MOLJCI: Potrošači zgroženi

В. Н.

11. 11. 2025. u 15:52

NA Instagram profilu Udruženja potrošača Efektiva osvanuo je video u kojem se jasno vidi moljci u pakovanju belog integralnog kukuruznog brašna.

У БРАШНУ ПРОНАЂЕНИ МОЉЦИ: Потрошачи згрожени

Foto: Shutterstock/ilustracija

Snimak koji prikazuje otvoreno pakovanje kukuruznog brašna u kome se vide moljci šokirao je korisnike društvenih mreža.

Pakovanje brašna još uvek je u roku, sa istaknutim datumom upotrebe 27.01.2026. Da stvar bude još ozbiljnija, kilogram ovog brašna košta čak 170 dinara.

Nakon objave, društvene mreže su usijane, a korisnici su se složili da je kvalitet proizvoda ovog proizvođača veoma loš:

- Prodavci nisu odgovorni, nisu ga oni pakovali, brašno je u roku!
- Svaki proizvod je užasan. Vanilin šećer toliko teško miriše, boriš se za vazduh.
- Pakuju šta stignu, nabavljaju odakle stignu. Kvalitet nula.

BONUS VIDEO: ULOŽITE PAMETNO NOVAC IZ SLAMARICE : Investirajte u samo jedan kvadrat

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)

SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)