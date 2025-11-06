MALI O BUDŽETU ZA 2026. GODINU: Prosečna plata sledećeg meseca preko 1.000 evra, idemo na povećanje plata i penzija
PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali gostovao je Jutarnjem dnevniku RTS-a gde je govorio o budžetu za 2026. godinu.
Govoreći o budžetu 2026. godine, Mali kaže da Srbija ostvaruje visoke stope rasta prošlih godina i da će u 2026 godine biti povećanje plata, penzija i minimalne zarade.
Istakao je da će se predlog budžeta za 2026. godinu naći na današnjoj sednici vlade koja počinje u 10 časova i da će se taj predlog braniti u parlamentu krajem novembra.
Ministar je istakao da imamo dobru makroekonomsku osnovu i da se ta formula neće menjati ni u narednoj godini.
- Prošle godine smo treća najbrže rastuća ekonomija u Evropi, radimo na podizanju standarda i velikom ulaganju u investicije. Ove godine planirali smo da budemo prva rastuća ekonomija, ali zbog blokadera to nećemo uspeti. Naredne godine očekujemo oporavak, najmanje 3 posto rast BDP-a. Deficit budžeta je do 3 odsto po dogovoru sa MMF-om, vodimo računa o svakom dinaru - kaže Mali.
Isitče da je danas javni dug 43 posto u odnosu na BDP, a prosek evrozone je 88 do 89 posto.
- Na računu budžeta imamo skoro 4 milijarde evra, rekordne devizne rezerve od 30 milijardi evra, nikad veće količine zlata, rekordnu nezaposlenost. Osnove novog budžeta su podizanje životnog standarda, nove investicije, povećanje plata 5,1 posto u januaru 2026. godine. 26,8 posto je bilo povećanje plata u prosveti za godinu dana, povećali smo plate u zdravstvu, to je preko 19 posto povećanje za godinu dana - kaže Mali.
Ističe da će u decembru ove godine prosečna plata biti preko 1.000 evra.
- Smejali su se Vučiću, a narednog meseca će biti prosečna plata na nivou cele Srbije 1.000 evra. Idemo sa povećanjem penzija, sa povećanjem minimalne zarade. Sve je to u budžetu, imate i rasterećenje zarade. Taj stub koji se zove briga o ljudima, podizanje standarda, imamo tu novac za alimentacioni fond, budžet ima i socijalnu komponentu. Sa druge strane, investicije, gradimo 10 auto-puteva u Srbiji, bolnice, škole. To nam je osnova za privlačenje investicija, fabrika, zaspošljavanje - kaže Mali.
Kaže da je EKSPO mnogo važan i da se od 2027. godine otvara nova stranica ubrzanog razvoja Srbije.
- Razmišljamo dugoročno sa konkretnim ciljevima i projektima, transparentno kao i do sada. Zadržavamo velika ulaganja u poljoprivredu, ali najveće povećanje će biti u zdravstvu - preko 60 milijardi dinara, i prosveti. Za zaposlene na univerziteta novih 12 milijardi dinara i to ćemo obećanje ispuniti - kaže on.
Govoreći o rešenju za NIS, mali je rekao da su u budžetu ostavili određenu fleksibilnost da reaguju.
- Ako su informacije tačne i da ruska strana pokušava pronađe rešnje, mi ćemo podržati rešenja koja imaj usmisla i da očuvamo stabilnost tržišta. Pratimo, radimo na tome i rešenje će doći. nadam se da će se rešenje u dogovoru između dve sile naši u kratkom roku - kaže Mali.
Kaže da že se u parlament ići sa setom zakona do kraja novembra.
- Biće tu do 40, 50 zakona. Mnogo je bitno, imamo još 200 miliona evra garante šeme za stanove za mlade. Tu će se naći i taj zakon. Kada pogledate globalne izazove, tarife, konflikte, kada pogledate i unutrašnje tenzijei blokadere, uprkos tome Srbija je sačuvala svoju makroekonomsku stabilnost. To kaže MMF i dalje smo jedina zemlja na ZB koja ima investicioni kredinti rejting. To dovoljno pokazuje koliko smo napredovali - rekao je Mali.
