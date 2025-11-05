PLATE OD JANUARA VEĆE PROSEČNO OD 4000 DO 15.000 DINARA: Šta donosi novo povećanje u javnom sektoru koje je najavio predsednik Vučić
SVI zaposleni u javnom sektoru od 1. januara 2026. godine dobiće povećanje zarada za 5,1 odsto, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
To znači da će već u februaru na račune mesečno u proseku leći između 4.000 i 15.000 dinara više, zavisno od radnog mesta i sektora u kom rade.
Predsednik Vučić je istakao da zbog velike ekonomske štete, koja se meri milijardama, nije bilo moguće veće povećanje od 5,1 procenta i podsetio da su plate povećane dva puta, u martu i oktobru.
- Prosvetari će primiti to povećanje. MMF nam je odobrio da idemo do četiri odsto povećanja od početka godine. Penzije će biti uvećane za 12,2 odsto od 1. decembra i to će primiti oko Božića. Povećanje plata u javnom sektoru će biti 5,1 odsto, velika vest, da smo imali veću stopu rasta, išlo bi i do sedam odsto. Velika je ekonomska šteta, teško je to izračunati, ali je svakako reč o milijardama evra. Time će prosvetni radnici, s povećanjem od 11 odsto, plus pet u martu, plus pet u oktobru, 5,1 sada, kumulativno dobiti povećanje od 28,6 odsto. Zdravstveni osam plus pet, plus 5,1, to je 19,2 odsto kumulativno povećanje - rekao je Vučić.
Svako povećanje je dobro
Da je svako povećanje zarada dobro, slažu se i zaposleni u Sindikatu zdravstva. Zoran Savić, predsednik Sindikata zdravstva, kaže da je svako povećanje zarada dobrodošlo, ali ističe da je ono relativno malo, piše Biznis Kurir.
- S obzirom na procenat povećanja minimalne zarade, ovo povećanje znači da će doći do kompresije plata i povećaće se broj zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu. Mi smo naše zahteve prema državnim institucijama prosledili još u junu. Nismo tražili konkretan procenat povećanja, ali smo tražili da ono ne bude manje od procenta povećanja minimalne zarade - kaže Savić.
Podsetimo, minimalna zarada u Srbiji vanredno je povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto, što znači da je sa 53.592 dinara (457 evra) povećana na 500 evra ili 58.630 dinara. Naredno povećanje minimalca od 10,1 odsto desiće se od 1. januara 2026. godine, kada će minimalna zarada u Srbiji iznositi 371 dinar po radnom satu, to jest 550 evra.
Kolike će biti plate posle povećanja
zanimanje plata u oktobru 2025. plata u januaru 2026.986
nastavnik 106.986 112.442
razredni starešina 119.878 125.991
lekar opšte prakse 134.565 141.427
medicinska sestra 90.939 95.576
doktor specijalista 168.520 177.114
policajac 89.910 94.495
* iznosi su u dinarima
Generalima povišica viša od 16.000 dinara
Koliko će povećanje zarade u javnom sektoru ko dobiti, zavisi pre svega od toga koliku platu sada prima. Prema podacima Ministarstva odbrane, zarada profesionalnih vojnih lica trenutno iznosi od 111.739, koliko iznosi plata razvodnika, do 322.852 dinara, koliko primaju generali. Za njih će povećanje od 5,1 odsto značiti i veću zaradu za 5.698 dinara za razvodnika, do 16.465 dinara za generale.
Zaposleni u državnoj administraciji od januara će imati u proseku zarade veće za 6.352 dinara, lekari specijalisti za 8.600, a medicinske sestre za 4.590 dinara.
BONUS VIDEO:
ODRASTANjE SA: Gost podcasta književnica Zoe Bajford
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO FANTASTIČNE VESTI ZA GRAĐANE: Od januara povećanje plata 5,1 posto
03. 11. 2025. u 21:22
SPREMITE KALENDAR: Evo kada spajamo praznike i odmaramo u 2026. godini
04. 11. 2025. u 21:22
OVO SU NOVE ZARADE: Evo koliko će iznositi plate i penzije nakon povećanja (TABELA)
04. 11. 2025. u 18:45
ZABORAVITE NA ČEKANjE PRED ŠALTERIMA: Novo saopštenje Poreske uprave
04. 11. 2025. u 12:45
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
SRPKINjA KOJA JE OČARALA MUSOLINIJA Odbila italijansko državljanstvo: "Na dnu moje duše - Srpstvo"
TOKOM izložbe u Rimu 1935. godine, gde je Milena Pavlović izlagala sa italijanskim umetnicima, Musolini je prepoznao njeno prezime i zastao da je upozna.
05. 11. 2025. u 08:43
Komentari (0)