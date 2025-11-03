SUTRA ISPLATA PENZIJA ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Oglasili se iz PIO fonda
ISPLATA oktobarskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počeće sutra, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).
U sredu će početi isplata za vojne i poljoprivredne penzionere a za korisnike iz kategorije zaposlenih 7. novembra.
Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za septembar a prosečna septembarska penzija iznosila je 50.675 dinara.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD
Preporučujemo
STIŽU DODATNI PAKETI POMOĆI ZA PENZIONERE! Oglasio se PIO fond
31. 10. 2025. u 14:28
Savetodavni dani Fonda PIO sa mađarskim i nemačkim fondovima
22. 10. 2025. u 11:46
NAJNOVIJE OBAVEŠTENjE IZ FONDA PIO: Ko želi ovu pomoć, mora da se prijavi, evo kako
21. 10. 2025. u 13:12
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)