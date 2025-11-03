Ekonomija

SUTRA ISPLATA PENZIJA ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Oglasili se iz PIO fonda

В. Н.

03. 11. 2025. u 09:18

ISPLATA oktobarskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počeće sutra, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

U sredu će početi isplata za vojne i poljoprivredne penzionere a za korisnike iz kategorije  zaposlenih 7. novembra.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za septembar a prosečna septembarska penzija iznosila je 50.675 dinara.

(Tanjug)

