ŠOLAK IH ZAKINUO ZA PET MILIONA EVRA: Kompanije biznismena oštetile autore muzike, interpretatore i proizvođače fonograma

KOMPANIJE "Junajted medija prodakšn" i "Adrija njuz", koje su radile pod krovnim rukovodstvom kontroverznog biznismena Dragana Šolaka zakinule su muzičke autore, interpretatore i proizvođače fonograma za sumu od 600 miliona dinara za autorska prava. To je za "Novosti" potvrdio direktor Organizacije proizvođača fonograma (OFPS) Nikola Vilotić.

Foto: Arhiva

- Tačno je da je procena da su naša tri ceha oštećena za oko pet miliona evra - kaže Vilotić. - Mi zajedno sa organizacijom muzičkih autora Sokoj i PI - organizacijom prava interpretatora, od početka pokušavamo da ostvarimo naša prava, ali ove firme su se oglušile. Iskoristile su pravni vakuum i pravdale se da one ne podležu domaćim propisima, jer su registrovane u Luksemburgu.

Direktor Sokoja Dejan Manojlović nije mogao sa sigurnošću da govori o visini duga Šolakovih kompanija prema pomenutim autorima, ali nam je potvrdio da od njih nikad nisu dobili ni dinar.

- Pokušali smo preko našeg REM (Regulatorno telo za elektronske medije) da regulišemo ova dugovanja - kaže za naše novine Manojlović. - I ne samo to nego da konačno potpišemo ugovore i počnemo naplatu, ali REM to nije mogao da obezbedi, pod opravdanjem da su te dve firme registrovane u Luksemburgu i da podležu tamošnjem zakonodavstvu. Mi smo kontaktirali sa našim kolegama iz cehovskog udruženja iz te evropske zemlje i luksemburški pandan REM-u, ali stvar se nije pomerila sa mrtve tačke.

Manojlović je začuđen sporošću administracije u Luksemburgu, dok Vilotić kaže da se razmišlja o mogućnosti tužbe protiv "Junajted medija prodakšna" i "Adrija njuza".

- Zajedno sa kolegama iz Sokoja i PI, donećemo odluku da li ćemo sudskim putem zatražiti novac koji nam pripada.

I lane dobro prihodovali PREMA podacima iz finansijskih izveštaja "Junajted medija prodakšn" i "Adrija njuz" su tokom 2024. godine imale milionske prihode. Prvi su prema zvaničnim podacima prihodovali 12,9 miliona evra, a drugi oko 7,7 miliona.

Inače, ove dve kompanije su zaista registrovane u Luksemburgu i imaju troje-četvoro zaposlenih. Kompletan posao produkcije programa za kanale N1, Nova S, Sport klub kanale (do 1. aprila 2025), Nova sport, Nova maks, Pikabu, Nova serije, Lov i ribolov i Vavo i Fajt čenel proizvode u Srbiji. "Junajted medija prodakšn" u Srbiji ima 331 zaposlenog, a "Adrija njuz" 187 ljudi.

Više je nego očigledno da je reč o srpskim kanalima, koji se proizvode i emituju u Srbiji, a da adresa u Luksemburgu služi da bi se, između ostalog, zaobišle i obaveze prema autorima u Srbiji. Da je reč o svesnom izbegavanju obaveza, svedoči da ove dve kompanije ni u Luksemburgu nemaju zaključene ugovore i ne plaćaju naknadu za emitovanje autorskih dela, fonograma i interpretacija.

- Da kojim slučajem imaju ugovore sa našim kolegama iz Luksemburga, onda bi plaćali naknade, a nama kao autorima bi bio prosleđen novac - kaže Dejan Manojlović.

Ovakvo poslovanje, koje traje već godinama, pokazuje ne samo kršenje domaćih propisa, već i međunarodnih konvencija koje je ratifikovala Srbija poput Bernske konvencije i WIPO ugovora o autorskom pravu. I same dozvole za emitovanje od regulatora iz Luksemburga su fiktivnog karaktera, jer se program emituje u Srbiji. Uslov za primenu Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji je da se signal šalje iz zemlje gde se program proizvodi u drugu zemlju. Međutim, program se i proizvodi i emituje u Srbiji, a samo je adresa firme u Luksemburgu.