DOBIO PLATU ZA 27 GODINA, PA DAO OTKAZ: Kompanija napravila katastrofalnu grešku i nisu jedini

U ČILEU je zaposlenom jedne prehrambene kompanije greškom isplaćena jednokratna plata u visini zarade za 27 godina rada.

Nakon što je primio sumu 330 puta veću od mesečne plate, muškarac je dao otkaz, a kompanija koja ga je tužila da bi povratila novac izgubila je spor, prenosi portal „Holod“, pozivajući se na Diario AS.

Dogodilo se to još u maju 2022. godine. Računovodstvo prehrambene kompanije Consorcio Industrial de Alimentos greškom je poslalo pomoćniku u otpremi (čije ime nije objavljeno) 165 miliona čileanskih pezosa (oko 172.000 dolara) umesto uobičajenih 500.000 pezosa (521 dolar).

Nakon što je greška otkrivena, šef ljudskih resursa kontaktirao je radnika i obavestio ga o preplati. Prema navodima kompanije, zaposleni je obećao da će vratiti novac, ali je potom nestao, a tri dana kasnije poslao zahtev za raskid radnog odnosa putem svog advokata. Kao odgovor, rukovodstvo je protiv njega pokrenulo sudski postupak.

Spor je trajao nekoliko godina. Osmi septembar Apelacioni sud u Santjagu odbio je zahtev kompanije za povraćaj isplaćenog iznosa, presudivši da postupci bivšeg zaposlenog ne predstavljaju krivično delo, već spadaju u oblasti građansko-pravnih odnosa.

Kompanija Consorcio Industrial de Alimentos saopštila je da će uložiti žalbu na odluku i zatražiti ponovno razmatranje slučaja.

Preplatili 81 trilion

U februaru je objavljeno da je njujorški Citibank greškom prebacio klijentu 81 trilion dolara umesto 280. Prema pisanju Financial Timesa, transakciju su odobrila dva zaposlena — jedan iz sektora plaćanja i drugi zadužen za proveru transakcija pre obrade. Prevod je izvršen još u aprilu 2024. godine, ali je nekoliko sati kasnije poništen.

Još jedan slučaj preplate zabeležen je 2025. godine u Rusiji. Zbog greške knjigovođe jedne fabrike u Čeljabinsku, radnici su primili platu 100 puta veću od redovne. Neki od njih su, kako je preneo list Komsomoljska pravda, već uspeli da potroše deo novca i poručili da ne nameravaju da ga vrate.

