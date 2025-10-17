Ekonomija

PONOVO POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Objavljene nove cene derivata

В.Н.

17. 10. 2025. u 10:49

VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 24. oktobra, plaćati gorivo po ovim cenama.

ПОНОВО ПОЈЕФТИНИЛО ГОРИВО У СРБИЈИ: Објављене нове цене деривата

Foto Shutterstock

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 192 dinara, dok je cena benzina 176 dinara.

Poredeći cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.

