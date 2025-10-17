PONOVO POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Objavljene nove cene derivata
VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 24. oktobra, plaćati gorivo po ovim cenama.
U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 192 dinara, dok je cena benzina 176 dinara.
Poredeći cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZAHAROVA O SANKCIJAMA NISU: Rusija i Srbija tragaju za optimalnim rešenjem
16. 10. 2025. u 18:30
NAKON AMERIČKIH SANKCIJA NIS-U: MOL povećao isporuke nafte Srbiji
15. 10. 2025. u 12:50
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)