OVOM PLATNOM KARTICOM VIŠE NE MOŽE DA SE PLAĆA GORIVO NA NIS PUMPAMA: Jedna i dalje prolazi, otkriveno i koja
PLAĆANjE goriva na pumpama NIS-a od 12 sati više nije moguće Visa platnim karticama, potvrđeno je Kuriru u toj kompaniji.
- Oko 12 sati je došlo do prekida plaćanja Visa platnim karticama, dok za sada Mastercard kartice prolaze normalno i nema nikakvih problema pri plaćanju na našim pumpama, ali ne zanamo šta će se dalje dešavati - potvrđeno je Kurir Biznisu u Naftnoj industiji Srbije.
Podsetimo, sankcije koje su SAD uvele NIS-u stupile su na snagu jutros u šest sati po srpskom vremenu, ali je do 12 sati na NIS-ovim pumpama sve funkcionisalo normalno i sve platne kartice Visa, Mastercard i American Express su funckiuonisale bez problema.
Inače, svi građani nesmetano mogu plaćati gorivo gotovinom.
