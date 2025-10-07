IZ FOTELJE DO IZUZETNE ZARADE: Ovaj zaboravljeni zanat puni novčanike zimi

PLEZENjE u Srbiji postaje unosan zimski biznis koji, uz minimalna ulaganja od samo 1.500 dinara, može doneti značajnu mesečnu zaradu.

Foto P. Mitić

Zima je idealno doba za pokretanje malog biznisa koji se bazira na rukotvorinama, a pletenje je jedan od najtraženijih i najprijatnijih načina da se zaradi.

Za početak ovog biznisa potrebno je uložiti između 1.000 i 7.000 dinara, što uključuje nabavku osnovnog materijala kao što su vuna, kukice za heklanje, ukrasi i drugi prateći alati, u zavisnosti od količine i kvaliteta.

Potencijal zarade i troškovi u heklanju

Iako je teško precizno odrediti cenu svog rada, na osnovu maloprodajnih cena proizvoda može se ostvariti solidna mesečna zarada i dobra finansijska računica.

Kape mogu se prodavati po ceni između 1.500 i 3.000 dinara. Rukavice i šalovi obično koštaju od 2.000 do 4.000 dinara po komadu. Kompleti koji uključuju kapu, šal i rukavice prodaju se između 5.000 i 8.000 dinara.

KC "Čukarica"

Na primer, ako se proda 10 kompleta mesečno po prosečnoj ceni od 6.000 dinara, ukupan prihod bi bio oko 60.000 dinara. Materijal za jedan komplet košta otprilike 1.500 dinara.

Dodatni troškovi, kao što su pakovanje i prodaja, bilo onlajn ili na pijaci, iznose oko 500 dinara po kompletu.

Ukupni troškovi po kompletu su dakle oko 2.000 dinara, što znači da je profit po jednom kompletu oko 4.000 dinara.

Ako se mesečno proda 10 komplea, to znači da bi prihod bio 60.000 dinara, troškovi oko 20.000 dinara, dok je profit oko 40.000 dinara mesečno.

Personalizacija proizvoda, poput izbora boja, veličina i ukrasa može povećati cenu i privući više kupaca, a kasnije se izbor proizvoda može proširiti u vidu igračkica za decu i asortimana koji je u datom trenutku aktuelan na tržištu.

(Informer)