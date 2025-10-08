JOŠ ČEKAMO NEKO ČUDO IZ VAŠINGTONA: Sankcije SAD protiv NIS na snazi najverovatnije od sutra u 6.00 ujutru

UKOLIKO se u minut do 12 situacija na volšeban način ne preokrene, najavljene američke sankcije protiv "Naftne industrije Srbije" (NIS) stupiće na snagu najkasnije sutra u 6.00 ujutru po našem vremenu. Tada ističe licenca Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) kojom je odložena puna primena kaznenih mera. Do zatvaranja ovog izdanja našeg lista nije bilo nagoveštaja da postoji mogućnost za još jedno odlaganje. Po svemu sudeći, dok se slonovi tuku, Srbija će, kao trava u poznatoj poslovici, da strada. Puna primena najavljenih sankcija imaće negativne posledice i po građane i po privredu.

Foto: D. Milovanović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče izjavio da neće biti lako, ali da je obaveza njegova, Vladina i parlamenta da obezbede normalan život građanima, što će i uraditi.

- U svakom slučaju razgovaraćemo sa Rusima o svemu, jer sad više nemamo šta da razgovaramo sa Amerikancima, oni su svoje isterali, a Evropljani će da podrže američke sankcije - istakao je Vučić. - Mi postojimo kao predstavnici naroda da bismo brinuli te brige. Teško ćemo izaći iz svega toga, neće biti odmora, neće biti spavanja, biće mnogo muka, biće verovatno i nekih nelakih odluka, ali gledaćemo da zaštitimo našu zemlju, a s druge strane, nadam se da kompanija neće otpustiti veliki broj radnika.

On je rekao da je sasvim siguran da će posle kratkog vremena "Janaf" ("Jadranski naftovod") prestati da isporučuje naftu, ali da pored tog fizičkog problema, imamo i drugi, možda još veći.

- To je finansijsko-bankarski problem, jer nema te banke u svetu koja neće želeti da izbegne američke sankcije - ukazao je predsednik. - Super, imamo jednu državnu i jednu privatnu srpsku banku koje mogu da ostanu dan, dva, tri ili pet duže, ali ni one neće hteti da propadnu zbog tih sankcija.

Govoreći o finansijskom isključivanju NIS sa tržišta, on je precizirao da to znači da kompanija ne može da plati ništa, ni radnike, ni delove za rafineriju, i da to rađa bezbroj problema.

- Moraćemo da vidimo kako to da rešavamo - rekao je Vučić. - Kada to kažem da neko ne pomisli da smo bili lenji mesecima. Mi smo tražili, pronalazili rešenja, ali nijedno za naše partnere i prijatelje nije bilo dovoljno dobro. Ne zato što smo mi alavi i arogantni, već zato što su svi tvrdi na svojim pozicijama i niko nije hteo da ih napusti ni za jotu, a nikoga nije interesovala pozicija Srbije, ni jedne ni druge. Mi ćemo svakako da izvučemo najdeblji kraj, ni krivi ni dužni.

On je ranije poručio građanima da ne brinu, da će problemi sa snabdevanjem gorivom biti rešeni i da ga neće sipati ni iz bočica ni iz kantica.

- Kao predsednik Srbije vam kažem, neće biti takvih problema - naglasio je Vučić. - Nisam rekao da nećemo osetiti sankcije, samo sam rekao - nemojte da brinete. Neće biti takvih događaja da ćete kupovati gorivo na ulici ili ne znam šta sve.

Gorivo može i železnicom IMAMO dovoljno rezervi nafte i naftnih derivata i učinićemo sve da energetski sistem Srbije ne bude ugrožen po pitanju snabdevanja potrošača i industrije. Definisane su različite mere i aktivnosti koje će se primenjivati u zavisnosti od situacije, a to se odnosi i na uvećanje uvoza nafte i derivata kao i povećanje transportnih kapaciteta. Ovo je rekao v. d. pomoćnika resornog ministra Saša Koković na jučerašnjem sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru na kome je razgovarano o stanju na tržištu. - Nedavno je pušten u upotrebu železnički terminal Sremski Karlovci, koji može da koristi više energetskih subjekata, i koji omogućava bolje korišćenje železničkog transporta - naglasio je Koković.

Do sada su kaznene mere protiv kompanije odlagane sedam puta. NIS je u septembru podneo nove zahteve za uklanjanje sa liste sankcija, kao i za produženje licence. Stručnjaci ukazuju da se u slučaju uvođenja sankcija posledice ne bi osetile u prvom periodu, imajući u vidu da su obezbeđene rezerve nafte i derivata koje bi zadovoljile potrebe našeg tržišta za najmanje tri meseca. Ako rafinerija ne bude mogla da radi, nakon toga bi se gorivo uvozilo iz okolnih zemalja. U dužem roku bi to zakomplikovalo situaciju i dovelo do teškoća sa snabdevanjem i u maloprodaji, ali i u industrijama koje zavise od petrohemije, a moglo bi biti ugroženo i snabdevanje mazutom koji je potreban za rad termoelektrane "Nikola Tesla" u Obrenovcu i pojedinih toplana.

Ukoliko najavljene američke sankcije stupe na snagu, bilo bi onemogućeno snabdevanje avio-gorivom na beogradskom aerodromu i za "Er Srbiju", a i za ostale avio-kompanije koje koriste avio-gorivo NIS, usled problema koji bi nastali sa plaćanjem. Zbog toga je kompanija Flystar Flight Support - podružnica matične kompanije "Menzis" iz Velike Britanije za pružanje usluga avijaciji, koja posluje i u Srbiji, dobila 4. septembra od Agencije za energetiku Srbije licencu za skladištenje nafte i derivata za sledećih 10 godina, a nedelju dana pre toga, dobila je i dozvolu za trgovinu ovim proizvodima na isti period.

Budžet skresan za 12,5 odsto prihoda UKOLIKO sankcije stupe na snagu NIS će biti isključen iz finansijskog tržišta. Problem za potrošače biće što na NIS pumpama za kupovinu goriva neće moći da se koristi nijedna strana platna kartica. Bilo bi moguće plaćanje kešom i kroz njihovu aplikaciju, a očekuje se da bi mogla da se koristi i domaća kartica "dina". Država bi se suočila sa značajno manjim prihodima u budžetu, jer je NIS po osnovu akciza i poreza na dodatu vrednost obezbeđivao 12,5 odsto prihoda.