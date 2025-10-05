BITKOIN OBORIO ISTORIJSKI REKORD: Vrednost premašila 125.000 dolara

BITKOIN je prvi put u svojoj 17-godišnjoj istoriji premašio vrednost od 125.000 dolara, postavivši novi istorijski rekord.

FOTO: EPA

Cena najveće kriptovalute porasla je tokom azijskog trgovanja uz promet od skoro 50 milijardi dolara u prethodna 24 sata, prema podacima CoinGecko-a.

Kako je sve više investitora kupovalo bitkoin i podizalo mu cenu, u samo jednom satu likvidirano je skoro 100 miliona dolara opklada na pad vrednosti ove kriptovalute, navodi CoinGlass.

Ukupno je u poslednja 24 sata zatvoreno više od 200 miliona dolara takozvanih „šort“ pozicija, što znači da su trgovci koji su se kladili na pad bili primorani da kupuju bitkoin kako bi pokrili gubitke — što je dodatno podstaklo rast cene.

Kombinacija faktora koji podižu cenu

Povoljni globalni ekonomski uslovi i rastući interes velikih institucionalnih investitora podržali su cenu bitkoina tokom cele godine. Nekoliko analitičara nedavno je za portal Decrypt izjavilo da očekuju nastavak rasta potražnje za BTC-om, uprkos znacima mogućeg zasićenja tržišta ranije ove nedelje.

Samo tokom ove nedelje vrednost bitkoina porasla je za impresivnih 12%, prenosi CNBC.

Bitkoin kao „sigurno utočište“ u vreme krize

Rast je podstaknut potražnjom investitora koji se okreću decentralizovanoj imovini nakon što američki zakonodavci nisu uspeli da postignu dogovor o federalnom budžetu, što je u sredu dovelo do delimičnog „gašenja“ vladinih službi.

- Ovog puta to je značajno - napisao je Džef Kendrik iz banke Standard Chartered.

- Tokom prethodnog Trampovog gašenja vlade (od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019.) bitkoin se nalazio u sasvim drugačijoj poziciji, pa je njegov odziv bio slab. Ali ove godine kreće se u skladu sa rizicima američke vlade, što se najbolje vidi u njegovoj povezanosti sa premijom na američke trezorske zapise.

Očekuje se novi vrhunac

Analitičari Standard Chartered-a predviđaju da će bitkoin uskoro dostići novi maksimum i potom vrednost od 135.000 dolara.

Trgovci se okreću kriptovalutama i drugim alternativnim sredstvima radi zaštite od političkih i ekonomskih tenzija. Cena zlata na svetskom tržištu porasla je za 0,5% i dostigla 3.876,55 dolara po unci, beležeći nedeljni rast od preko 2%.

Uprkos geopolitičkim neizvesnostima, investitori su u petak delimično uložili i u akcije: indeksi S&P 500 i Nasdaq Composite porasli su za 0,5%, odnosno 0,27%.