Ekonomija

BITKOIN PORASTAO ZA 2,49 ODSTO NA 95.500 EVRA: Itirijum za 2,7 odsto na 3.500 evra

В.Н.

29. 09. 2025. u 16:25

VREDNOST bitkoina je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 2,49 odsto na 95.512, 25 evra.

БИТКОИН ПОРАСТАО ЗА 2,49 ОДСТО НА 95.500 ЕВРА: Итиријум за 2,7 одсто на 3.500 евра

FOTO: EPA

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 40,9 milijardi evra, što je više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 50 u kategoriji "neutralno", što je znatno više u odnosu na jučerašnjih 38 u kategoriji "strah" i ukazuje na stabilizaciju na tržištu kriptovaluta.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 2,7 odsto na 3.505,67 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 3,3 odsto na 857,11 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 3,6 odsto na 176,62 evra, a avalanš (AVAX) za 2,74 odsto na 24,95 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 2,28 evra, što je za 0,04 odsto manje nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute FF, SUPER i ZEC.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Kako se menja kultura kupovine u Srbiji
Ekonomija

0 0

Kako se menja kultura kupovine u Srbiji

Ako se vratimo deset ili petnaest godina unazad, kupovina je u Srbiji izgledala sasvim drugačije nego danas. Ljudi su odlazili u tržne centre, čekali redove ispred kasa i nosili kese kući. Gotovina je bila dominantan način plaćanja, a čak i oni koji su imali kartice retko su ih koristili van bankomata. Kada se pominjala online kupovina, uglavnom je bilo reči o tehnici – telefonu, televizoru ili računaru koji je bio jeftiniji nego u radnji.

29. 09. 2025. u 15:41

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu