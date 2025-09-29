BITKOIN PORASTAO ZA 2,49 ODSTO NA 95.500 EVRA: Itirijum za 2,7 odsto na 3.500 evra
VREDNOST bitkoina je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 2,49 odsto na 95.512, 25 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 40,9 milijardi evra, što je više nego juče.
Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 50 u kategoriji "neutralno", što je znatno više u odnosu na jučerašnjih 38 u kategoriji "strah" i ukazuje na stabilizaciju na tržištu kriptovaluta.
Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 2,7 odsto na 3.505,67 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 3,3 odsto na 857,11 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 3,6 odsto na 176,62 evra, a avalanš (AVAX) za 2,74 odsto na 24,95 evra.
Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 2,28 evra, što je za 0,04 odsto manje nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute FF, SUPER i ZEC.
(Tanjug)
