"IMAO SAM SASTANAK SA GUVERNERKOM" Mali: Uskoro ćemo izneti rezultate na koji način su ekonomske mere uticale na inflaciju
MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da su ekonomske mere koje su na snazi od 1. septembra uticale na stopu inflacije, a da će uskoro izaći sa preciznim rezultatima na koji način je smanjenje cena uticalo na stopu inflacije.
- Najveći problem za sve je inflacija. Mi smo reagovali kada smo videli u junu da je stopa inflacije u Srbiji bila 4,9 odsto, gde je gotovo polovina toga bilo povećanje cene prehrambenih proizvoda i proizvoda u maloprodajnim lancima. Odmah smo reagovali - istakao je Mali na konferenciji za medije.
Naveo je da je država donela set mera, osim povećanja plata, penzija, minimalne zarade, koje direktno utiču na životni standard građana Srbije.
- Gledali smo mogućnost da se bilo gde još uštedi, smanjenjem kamatnih stopa kada su krediti u pitanju ili smanjenjem marži, što direktno utiče na cene maloprodajnih proizvoda u marketima širom Srbije - ukazao je Mali.
Dodao je da je danas imao sastanak sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković, koja je, kako je naveo, izrazila zadovoljstvo rezultatima koji su do sada postignuti.
- Tabaković mi je rekla da je vrlo zadovoljna rezultatima i bićemo ponosni. Biće to očigledno još jedan veliki uspeh svih građana Srbije u borbi protiv inflacije i borbi za bolji životni standard - rekao je ministar Mali.
(Tanjug)
