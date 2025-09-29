Ekonomija

"IMAO SAM SASTANAK SA GUVERNERKOM" Mali: Uskoro ćemo izneti rezultate na koji način su ekonomske mere uticale na inflaciju

В. Н.

29. 09. 2025. u 12:06

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da su ekonomske mere koje su na snazi od 1. septembra uticale na stopu inflacije, a da će uskoro izaći sa preciznim rezultatima na koji način je smanjenje cena uticalo na stopu inflacije.

Foto: Tanjug

- Najveći problem za sve je inflacija. Mi smo reagovali kada smo videli u junu da je stopa inflacije u Srbiji bila 4,9 odsto, gde je gotovo polovina toga bilo povećanje cene prehrambenih proizvoda i proizvoda u maloprodajnim lancima. Odmah smo reagovali - istakao je Mali na konferenciji za medije.

Naveo je da je država donela set mera, osim povećanja plata, penzija, minimalne zarade, koje direktno utiču na životni standard građana Srbije.

- Gledali smo mogućnost da se bilo gde još uštedi, smanjenjem kamatnih stopa kada su krediti u pitanju ili smanjenjem marži, što direktno utiče na cene maloprodajnih proizvoda u marketima širom Srbije - ukazao je Mali.

Dodao je da je danas imao sastanak sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković, koja je, kako je naveo, izrazila zadovoljstvo rezultatima koji su do sada postignuti.

- Tabaković mi je rekla da je vrlo zadovoljna rezultatima i bićemo ponosni. Biće to očigledno još jedan veliki uspeh svih građana Srbije u borbi protiv inflacije i borbi za bolji životni standard - rekao je ministar Mali.

(Tanjug)

