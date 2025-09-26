Ekonomija

STIGAO JE SALE: Na Jahorini počela pretprodaja ski-karata uz velike popuste

26. 09. 2025. u 16:35

Olimpijski centar „Jahorina“ zvanično je pokrenuo pretprodaju ski-karata koja će trajati do 15. oktobra, uz velike popuste.

Foto: Promo

Direktor Olimpijskog centra „Jahorina“ Igor Žiljak rekao je da će se sezonska karta za dnevno skijanje radnim danima prodavati po ceni od 499 evra, uz gratis noćno skijanje. Prema njegovim rečima, posebna pažnja je posvećena deci – novitet je da je od ove godine izmenjena starosna granica za dečje karte, koja je pomerena sa 12 na 14 godina, dok deca do šest godina skijaju potpuno besplatno.

Po ceni dnevne karte – gratis noćno skijanje

⁠Bilo kojih 10 dana ili večeri skijanja sada je dostupno po ceni od 266 evra, što znači da cena dnevne karte iznosi oko 26 evra. Uz sezonsku kartu za sve dane za dnevno skijanje, posetioci dobijaju i noćno i to po ceni od 767 evra, umesto dosadašnjih 1.110 evra.

Dečja karta za 10 dana skijanja, dnevno ili noćno – umesto dosadašnih 231 evra, sada je u pretprodaji za 184 evra. Sezonska karta za decu tokom radnih dana je samo 273 evra, uz gratis noćno skijanje. Sezonska dečja karta sa vikendom, i dnevno i noćno skijanje sada iznosi 420 evra.

Sve karte sa sniženim pretprodajnim cenama mogu se kupiti onlajn putem web šop-a OC
„Jahorina“, kao i na kasama na Poljicama. Radno vreme za kupovinu karata, u pretprodaji, na kasi je od 8-16 časova radnim danima i od 9-16 časova vikendom, dok je putem web šopa kupovina moguća 24h.

Posebnu vrednost pretprodajnim kartama daje i mogućnost skijašima da odabrane

karte koriste i na ski centru „Igrišta“, što znači da sve ljubitelje zimskih sportova očekuju čak dva skijališta i bezbroj pogodnosti u jednoj sezoni.

Zimska sezona na olimpijskoj planini nije samo sportski doživljaj, već i prilika za druženje, stvaranje uspomena i uživanje u čaroliji planine. Upravo zato, pretprodaja je najbolji način da se obezbedi ulaznica za nezaboravne trenutke i da svi ljubitelji skijanja dočekaju zimu spremni i prvi zauzmu svoje mesto na stazi.

