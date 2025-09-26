SVI DETALJI NA JEDNOM MESTU: Evo kako da se informišete o legalizaciji objekata - Ovo je procedura
NAKON što je predsednik Aleksandar Vučić najavio zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome”, koji će omogućiti legalizaciju objekata, Republički geodetski zavod objavio je brošuru u kojoj je predstavljen novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
Sada možete dobiti detaljne informacije o tome - šta se podnosi za prijavu, kako upisati nepokretnost, kako će se postupak odvijati kroz faze, koliko košta upis...
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će stalno komunicirati sa građanima o svim detaljima i podršci koju će obezbediti za građane, navode iz ministarstva.
Preporučujemo
KO NEĆE MOĆI DA LEGALIZUJE OBJEKAT: Dva su slučaja i za njih se uvodi nulta tolerancija
22. 09. 2025. u 20:05
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)