SVI DETALJI NA JEDNOM MESTU: Evo kako da se informišete o legalizaciji objekata - Ovo je procedura

В. Н.

26. 09. 2025. u 15:52

NAKON što je predsednik Aleksandar Vučić najavio zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome”, koji će omogućiti legalizaciju objekata, Republički geodetski zavod objavio je brošuru u kojoj je predstavljen novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Sada možete dobiti detaljne informacije o tome - šta se podnosi za prijavu, kako upisati nepokretnost, kako će se postupak odvijati kroz faze, koliko košta upis...

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će stalno komunicirati sa građanima o svim detaljima i podršci koju će obezbediti za građane, navode iz ministarstva.

