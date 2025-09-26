SVI DETALJI NA JEDNOM MESTU: Evo kako da se informišete o legalizaciji objekata - Ovo je procedura

NAKON što je predsednik Aleksandar Vučić najavio zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome”, koji će omogućiti legalizaciju objekata, Republički geodetski zavod objavio je brošuru u kojoj je predstavljen novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Foto Tanjug

Sada možete dobiti detaljne informacije o tome - šta se podnosi za prijavu, kako upisati nepokretnost, kako će se postupak odvijati kroz faze, koliko košta upis...

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će stalno komunicirati sa građanima o svim detaljima i podršci koju će obezbediti za građane, navode iz ministarstva.