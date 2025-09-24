OBAVEZNO OVO PROVERITE U AUTU: Može da bude opasnije i od leda
PROFESIONALNI vozač Gari Dod, iz kompanije "SCS Chauffeurs", ističe da neadekvatna priprema automobila može dovesti do ozbiljnih posledica i nesreća.
On savetuje vozačima da pre početka jeseni izvrše brzu, "dvominutnu" proveru vozila koja im može uštedeti novac i osigurati bezbednu vožnju.
Gari Dod naglašava da mokro lišće na putevima predstavlja podjednako veliku opasnost kao i zaleđene površine.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Mokro lišće drastično smanjuje prianjanje guma, povećava zaustavni put i čini proklizavanje mnogo verovatnijim, posebno u krivinama i na raskrsnicama - objašnjava Gari. - Na putevima prekrivenim lišćem, mala pogrešna procena može imati ozbiljne posledice. Tokom jeseni, putevi prekriveni lišćem su jedna od najvećih opasnosti.
Osim opasnosti na putu, opalo lišće može da prouzrokuje i ozbiljna oštećenja na vozilu. Začepljena drenaža oko vetrobranskih stakala može dovesti do korozije i rđe, dok začepljeni ventilacioni sistemi mogu da smanje protok vazduha i oštete motor.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Nešto tako jednostavno kao što je zaboravljanje da očistite automobil od lišća može na kraju koštati vozače više hiljada evra - upozorava Gari.
Evo ključnih saveta za vozače:
Smanjite brzinu: Puteve prekrivene lišćem tretirajte kao zaleđene površine. Smanjite brzinu i povećajte razmak.
Čistite vozilo: Pre svake vožnje obavezno očistite lišće sa vetrobranskih stakala, retrovizora, brisača i haube.
Birajte parking: Izbegavajte parkiranje ispod drveća, gde se lišće brzo nakuplja.
Nigde bez opreme: Držite rukavice ili malu četku u automobilu za uklanjanje mokrog lišća.
Redovno proveravajte odvode: Proveravajte odvodne kanale oko vozila kako biste sprečili začepljenja.
(Kamatica)
Preporučujemo
SVI VOZAČI POD LUPOM: Ovaj prekršaj će koštati preko 400 evra
15. 09. 2025. u 18:46
Znate li čemu služe CRNE TAČKICE na šoferšajbni automobila?
24. 08. 2025. u 14:30
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)