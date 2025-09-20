SERVISER PENZIONERKI UZEO 64.000 RSD: Ostala bez para i gotovo novog bojlera

JEDNA osamdesetdvogodišnja penzionerka iz Zagreba našla se u šoku kada je za redovan servis skoro novog bojlera morala da izdvoji veliki deo penzije.

Njena priča otvara pitanje zloupotreba, neregulisanih cena i nejasnih statusa "ovlašćenih servisa", zbog kojih građani lako mogu postati žrtve preplaćenih i spornih usluga.

- Mojoj majci, koja ima 82 godine, serviser bojlera je pre neki dan odneo gotovo čitavu penziju. Bojler je star samo 2,5 godine, a serviser joj je naplatio 550 evra i rekao joj cenu tek kada je skoro završio sa poslom. Čovek je uzeo novac i više nije hteo da mi se javi na telefon, a kada sam mu poslao poruku da će završiti u medijima, počeo je da mi preti advokatima - ispričao nam je Zagrepčanin Goran M.

Kako se navodi, to je trebao da bude prvi, redovni servis novijeg bojlera koji je u tom trenutku, tvrde, radio ispravno. Penzionerka se za pomoć obratila komšiji koji joj je dao kontakt firme koja se bavi servisiranjem, a kako Goran kaže, na vrata njegove majke se pojavio sam vlasnik.

Menjao ispravne delove?

- Ušao je i počeo da čisti, zamenio je par delova i rekao da to košta 550 evra sa PDV-om. Mama mu je rekla da ne zna ima li toliko novca i dodala neka poruči vlasniku da je skup, na šta joj je on odgovorio da je on vlasnik. Posle me nazvala tužna što joj je uzeo skoro celu penziju, a bojler je star samo 2,5 godine – priča Goran M.

Za popravku gasnog uređaja, odnosno zamenu gasnog odžračnog čepića, serviser je naplatio 150 evra. Još 200 evra naplatio je zamenu elektrode paljenja, te na kraju 200 evra za redovni servis.

- Ja sam se kasnije javio jednom drugom serviseru i pokazao mu delove koje je ovaj zamenio. Rekao mi je da su delovi koje je izvadio bili sto posto ispravni i da ih je zamenio neoriginalnim delovima, koji nemaju potpis proizvođača. Takođe mi je rekao da je upoznat sa načinom na koji ovi serviseri posluju - dodaje Goran.

Jutarnji list se takođe obratio jednom ovlašćenom serviseru koji je rekao da je standardna cena za uslugu navedenu na računu oko 160 evra. Dodao je i da je problem što cene nisu regulisane, pa svaki serviser ima pravo da formira cene kako mu se prohte, baš kao što je slučaj i sa taksistima.

Komentarisao ih i proizvođač

Prema navodima, na poslovnu praksu ovog servisa dva puta su se osvrnuli iz servisa proizvođača bojlera, nakon što su od klijenata spornog servisa dobili nekoliko negativnih recenzija na svojoj stranici misleći da se radi o servisu koji je ovlašćen kod njih. U dve recenzije koje su dostupne na njihovoj stranici žalili su se na neopravdano visoke cene koje nisu bile najavljene na početku rada servisera.

- Žao nam je što ste imali ovakvo negativno iskustvo, no želimo da istaknemo kako ovaj servis koji je izvodio navedene radove, nije deo naše ugovorne mreže ovlašćenih servisera. Kako je navedeno i budući da ovaj servis nije ugovorno povezan sa nama, nažalost, ne možemo da preduzmemo daljnje radnje u vezi izvedenih i naplaćenih radova niti da utičemo na isto - odgovorili su proizvođači.

Odgovor servisa

Kontaktirano je i sa spornim servisom radi komentara na situaciju te kako bi im pojasnili šta znači njihova odrednica "ovlašćeni servis". Iako se pojam "ovlašćeni servis" u ugovorima između proizvođača i servisa te ugovorima o garancijama koristi upravo kako bi označio zvanično odobrenje proizvođača da obavlja popravke, održavanje i prodaju originalnih delova za taj brend, iz servisa su ponudili potpuno drugačije objašnjenje.

- Zahvaljujemo na vašem upitu. Drago nam je što možemo da pojasnimo situaciju. Kao prvo, želim da naglasim da smo nezavisni servis sa tradicijom dužom od 30 godina, tokom koje smo servisirali na desetine hiljada uređaja i posetili brojne domove. Naš status ovlašćenog servisa odnosi se na ovlašćenja koja imamo od nadležnih državnih tela za servis gasnih uređaja. Na našim stranicama transparentno navodimo sve informacije o našem poslovanju i ovlašćenjima koja posedujemo.

Što se tiče pitanja o cenama, one su uvek jasno definisane u ponudi koju klijent dobije unapred i na temelju koje donosi odluku. Smatramo da tako obezbeđujemo potpunu transparentnost i kvalitet usluge.

Radove izvodimo u skladu s pravilima struke, a sve zamenjene delove ostavljamo strankama kako bi imale potpun uvid i sigurnost u kvalitet obavljenog posla. Želimo da naglasimo i da se pomenuta stranka nije obratila pismenim putem radi rešavanja eventualne reklamacije i iznošenja svojih želja, što je uobičajen i transparentan način za ovakve situacije. Mi smo uvek otvoreni za korektnu komunikaciju i rešavanje nesuglasica na profesionalan način", stoji u odgovoru servisa.

