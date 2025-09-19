DA LI BISTE SEDELI U AVIONU 29 SATI? Kinezi uvode najduži let u istoriji - cena karte će ići preko 4.000 evra
PUT oko pola sveta iz jednog leta uskoro će postati realnost za putnike iz Kine. Avion će preći skoro 20.000 kilometra, pa će putnici prvi put sedeti na najdužem letu 4. decembra.
"China Eastern Airlines" od 4. decembra uvodi liniju koja će oboriti sve dosadašnje rekorde i poneti titulu najdužeg direktnog leta na svetu.
Avion će iz Šangaja leteti čak do Buenos Ajresa, prelazeći gotovo 19.700 kilometara. Iako zvuči kao avantura za najizdržljivije putnike, nova linija zamišljena je da spoji dva kontinenta i dve države koje poslednjih godina grade sve čvršće veze.
Leteće dva puta nedeljno
Direktni let u ovom slučaju ipak ne znači i bezuslovno „non-stop“. Na putu ka Argentini avion će sleteti u Okland (Novi Zeland) radi točenja goriva i tehničkih provera. Tom prilikom biće zamenjena i posada, dok će putnici ostati u avionu. Pošto se sve vodi pod jednim brojem leta, zvanično se računa kao direktan let.
Nova rekordna linija leteće dva puta nedeljno. Put od međunarodnog aerodroma Šangaj Pudong (PVG) do aerodroma Ministro Pistarini u Buenos Ajresu (EZE) trajaće, uključujući i međusletanje, oko 25,5 sati. Na povratku u Kinu, zbog nepovoljnih vetrova, putovanje će trajati čak oko 29 sati.
Karte od 1.500 do 4.200 evra
Ova džinovska avionska avantura predstavlja i finansijski izazov. Karte u ekonomskoj klasi koštaju od oko 1.500 evra, dok u biznis klasi cena prelazi 5.000 dolara (oko 4.200 evra). Putnici će imati standardne pogodnosti – ekrane, obroke i ležeća sedišta u biznis klasi – ali i pored toga, skoro 30 sati leta biće pravi test izdržljivosti.
Izbor rute nije samo praktičan, već i strateški. Kina i Argentina imaju bliske trgovinske odnose – od uvoza poljoprivrednih proizvoda do izvoza kineske tehnologije i potrošačke robe. Novom avio-linijom trebalo bi da se olakša razmena i dodatno ojača političko partnerstvo dve zemlje.
(BizPortal)
