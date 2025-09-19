Ekonomija

DA LI BISTE SEDELI U AVIONU 29 SATI? Kinezi uvode najduži let u istoriji - cena karte će ići preko 4.000 evra

В.Н.

19. 09. 2025. u 16:33

PUT oko pola sveta iz jednog leta uskoro će postati realnost za putnike iz Kine. Avion će preći skoro 20.000 kilometra, pa će putnici prvi put sedeti na najdužem letu 4. decembra.

ДА ЛИ БИСТЕ СЕДЕЛИ У АВИОНУ 29 САТИ? Кинези уводе најдужи лет у историји - цена карте ће ићи преко 4.000 евра

Foto: Shutterstock

"China Eastern Airlines"  od 4. decembra uvodi liniju koja će oboriti sve dosadašnje rekorde i poneti titulu najdužeg direktnog leta na svetu.

Avion će iz Šangaja leteti čak do Buenos Ajresa, prelazeći gotovo 19.700 kilometara. Iako zvuči kao avantura za najizdržljivije putnike, nova linija zamišljena je da spoji dva kontinenta i dve države koje poslednjih godina grade sve čvršće veze.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Leteće dva puta nedeljno

Direktni let u ovom slučaju ipak ne znači i bezuslovno „non-stop“. Na putu ka Argentini avion će sleteti u Okland (Novi Zeland) radi točenja goriva i tehničkih provera. Tom prilikom biće zamenjena i posada, dok će putnici ostati u avionu. Pošto se sve vodi pod jednim brojem leta, zvanično se računa kao direktan let.

Nova rekordna linija leteće dva puta nedeljno. Put od međunarodnog aerodroma Šangaj Pudong (PVG) do aerodroma Ministro Pistarini u Buenos Ajresu (EZE) trajaće, uključujući i međusletanje, oko 25,5 sati. Na povratku u Kinu, zbog nepovoljnih vetrova, putovanje će trajati čak oko 29 sati.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Karte od 1.500 do 4.200 evra

Ova džinovska avionska avantura predstavlja i finansijski izazov. Karte u ekonomskoj klasi koštaju od oko 1.500 evra, dok u biznis klasi cena prelazi 5.000 dolara (oko 4.200 evra). Putnici će imati standardne pogodnosti – ekrane, obroke i ležeća sedišta u biznis klasi – ali i pored toga, skoro 30 sati leta biće pravi test izdržljivosti.

Izbor rute nije samo praktičan, već i strateški. Kina i Argentina imaju bliske trgovinske odnose – od uvoza poljoprivrednih proizvoda do izvoza kineske tehnologije i potrošačke robe. Novom avio-linijom trebalo bi da se olakša razmena i dodatno ojača političko partnerstvo dve zemlje.

(BizPortal)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠOLAK NIJE DAO DA N1 I NOVU GLEDA CELA SRBIJA Novosti saznaju: Prilikom prodaje SBB na stolu bila izdašna ponuda za tzv. kritičke kanale
Ekonomija

0 12

ŠOLAK NIJE DAO DA N1 I NOVU GLEDA CELA SRBIJA "Novosti" saznaju: Prilikom prodaje SBB na stolu bila izdašna ponuda za tzv. kritičke kanale

DA su N1 i Nova S televizije za političku i ličnu agenda kontroverznog biznismena Dragana Šolaka potvrdila je i "Junajted grupa" u svom prekjučerašnjem saopštenju, a to potvrđuju i saznanja "Novosti". Kako smo ekskluzivno došli do informacija, tokom pregovora oko prodaje SBB, on je odbio dve izdašne ponude za ove kanale od kojih je jedna garantovala punu nacionalnu pokrivenost ovim televizijama i poziciju među prvih 20 kanala kod svih kablovskih operatera. Pride bi ugovorom bila garantovana godišnja apanaža od 12 miliona evra, koju bi po pola plaćali "Telekom Srbija" i PPF, koji je kupio SBB. Nije je prihvatio.

19. 09. 2025. u 15:34

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!