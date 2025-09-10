PODIGNUTE CENE GORIVA TAMO GDE SU SRBI VOLELI DA TOČE: Novi iznos već danas stupio na snagu

RKE podigao cene goriva u Severnoj Makedoniji za jedan denar po litru, dok cena mazuta pada.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Gorivo je noćas poskupelo za jedan denar po litru, što je odlučila Regulatorna komisija za energetiku, vodne usluge i usluge upravljanja komunalnim otpadom (RKE). Odlukom se vrši povećanje maloprodajnih cena naftnih derivata u proseku za 0,46 odsto u odnosu na prethodnu odluku.

Nova maloprodajna cena za EUROSUPER BS – 95 iznosiće 76 denara po litru, EUROSUPER BS – 98 će se prodavati za 78, EURODIZEL BS (D-E V) za 69,5, a ekstra lako ulje za sagorevanje (EL-1) za 69 denara po litru. Odlukom RKE maloprodajna cena Mazuta M-1 NS smanjuje se za 1,245 denara po kilogramu i iznosiće 37,148 denara.

Iz RKE navode da referentne cene naftnih derivata na svetskom tržištu u poređenju sa prethodnim obračunom beleže povećanje kod benzina u proseku za 2,869 odsto, kod dizela za 2,557 i kod ekstra lakog ulja za 3,327 odsto, dok mazut beleži smanjenje od 4,292 odsto.

Kurs denara u odnosu na dolar, po kome su formirane cene u prethodnom obračunu, niži je za 0,2938 odsto.

(24info.mk)