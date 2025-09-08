PRVO IZVLAČENJE 20. SEPTEMBRA: Ovo su svi detalji nagradne igre "Uzmi račun i pobedi"

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da će prvo izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre će biti održano u subotu, 20. septembra, a poslednje u subotu, 18. oktobra 2025. godine.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

- Izvlačenja će biti emitovana uživo na RTS-u, subotom u 18 sati.

To znači da ćemo u ovom krugu imati pet izvlačenja, tokom kojim ćemo dodeliti pet stanova u Beogradu i deset automobila – pet električnih i pet hibridnih.

Pet stanova koji će biti dodeljeni srećnim dobitnicima nalaze se u naselju Zemunske kapije. Što se tiče njihove veličine, u pitanju su trosobni – dupleks stanovi od kojih svaki ima po 91 kvadrat. Inače, mi smo do sada, u sedam ciklusa nagradne igre, podelili ukupno 85 stanova u Beogradu.

Takođe, nagradni fond je obogaćen sa deset automobila i to sa pet hibridnih i pet električnih Fijat Grande Panda modelom.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 1,45 miliona evra.

Građani još od 1. maja mogu da unose fiskalne račune u aplikaciju „Uzmi račun i pobedi“, a do sada je uneto ukupno 137 miliona računa, dodeljeno 168 miliona jedinstvenih kodova i registrovano više od 385.000 korisničkih naloga - navodi ministar.