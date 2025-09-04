VUČIĆ SA PREDSTAVNICIMA KINESKIH KOMPANIJA: Važni sastanci u Pekingu (FOTO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić susreo se danas sa predstavnicima brojnih kineskih kompanija.
Predsednik se sastao se sa predstavnicima kompanije China Electronic Technology Group Corporation (CETC).
- Zadovoljstvo mi je što sam razgovarao sa predstavnicima kompanije CETC, globalnog lidera u oblasti elektronike i naprednih tehnologija. Predstavili su nam mogućnosti za saradnju u sektorima bezbednosne elektronike, digitalizacije, veštačke inteligencije, javne bezbednosti i pametne infrastrukture.
Poseban akcenat stavljen je na projekte elektronske uprave, digitalne transformacije i razvoja inovacionih centara u Srbiji, koji bi doneli nova znanja, radna mesta i tehnološki napredak. Kompanija poseduje izuzetno iskustvo i tehničke kapacitete u oblasti visoke tehnologije, a njihovo prisustvo u Srbiji bio bi značajan korak napred u modernizaciji naše države - naveo je predsednik na svom Instagram nalogu.
Vučić sa predstavnicima kompanije Power China
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Power China.
- Plodonosan razgovor sa predstavnicima kompanije Power China, jedne od najvećih kineskih kompanija u oblasti energetike i infrastrukture. Razmotrili smo mogućnosti za nove projekte u Srbiji, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i modernizacije energetske mreže.
Predstavnici kompanije iskazali su veliko interesovanje za dalje ulaganje u našu zemlju, naročito u domenu čiste i niskougljenične energije, kao i unapređenja postojeće infrastrukture. Uveren sam da će njihovo iskustvo i znanje doprineti daljem razvoju Srbije - objavio je predsednik na Instagramu.
