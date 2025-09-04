Ekonomija

VUČIĆ SA PREDSTAVNICIMA KINESKIH KOMPANIJA: Važni sastanci u Pekingu (FOTO)

В. Н.

04. 09. 2025. u 10:46 >> 11:02

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić susreo se danas sa predstavnicima brojnih kineskih kompanija.

ВУЧИЋ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА КИНЕСКИХ КОМПАНИЈА: Важни састанци у Пекингу (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik se sastao se sa predstavnicima kompanije China Electronic Technology Group Corporation (CETC).

- Zadovoljstvo mi je što sam razgovarao sa predstavnicima kompanije CETC, globalnog lidera u oblasti elektronike i naprednih tehnologija. Predstavili su nam mogućnosti za saradnju u sektorima bezbednosne elektronike, digitalizacije, veštačke inteligencije, javne bezbednosti i pametne infrastrukture.

Poseban akcenat stavljen je na projekte elektronske uprave, digitalne transformacije i razvoja inovacionih centara u Srbiji, koji bi doneli nova znanja, radna mesta i tehnološki napredak. Kompanija poseduje izuzetno iskustvo i tehničke kapacitete u oblasti visoke tehnologije, a njihovo prisustvo u Srbiji bio bi značajan korak napred u modernizaciji naše države - naveo je predsednik na svom Instagram nalogu.
 


Vučić sa predstavnicima kompanije Power China

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Power China.

- Plodonosan razgovor sa predstavnicima kompanije Power China, jedne od najvećih kineskih kompanija u oblasti energetike i infrastrukture. Razmotrili smo mogućnosti za nove projekte u Srbiji, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i modernizacije energetske mreže.
 
Predstavnici kompanije iskazali su veliko interesovanje za dalje ulaganje u našu zemlju, naročito u domenu čiste i niskougljenične energije, kao i unapređenja postojeće infrastrukture. Uveren sam da će njihovo iskustvo i znanje doprineti daljem razvoju Srbije - objavio je predsednik na Instagramu.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zbog tumora nismo mogli da imamo više dece, to nam je bila velika tuga

"Zbog tumora nismo mogli da imamo više dece, to nam je bila velika tuga"