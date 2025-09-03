Da li je bezbednije leteti skupim avio-kompanijama od jeftinih? Stručnjaci otkrili istinu

S OBZIROM na niže cene karata, kašnjenja i skromniju uslugu, lako je pomisliti da bi ušteda mogla značiti i kompromis u bezbednosnim standardima.

Foto: Shutterstock

Putnici koji biraju niskotarifne avio-kompanije često se pitaju: da li je niža cena ujedno i rizik za bezbednost? S obzirom na niže cene karata, kašnjenja i skromniju uslugu, lako je pomisliti da bi ušteda mogla značiti i kompromis u bezbednosnim standardima.

Međutim, stručnjaci za avijaciju i podaci osiguravajućih društava pokazuju upravo suprotno, prenosi "HuffPost".

Bez obzira na cenu karte, bezbednosna pravila u avio-saobraćaju nisu predmet pregovora. Nacionalne i međunarodne vazduhoplovne vlasti primenjuju iste standarde na sve prevoznike – od najvećih svetskih avio-kompanija do manjih niskotarifnih prevoznika.

Foto: Shutterstock

Džordž Novak, predsednik i izvršni direktor Nacionalnog udruženja vazdušnih prevoznika, naglašava:

- Na većini tržišta, niskotarifni avio-prevoznici jednako su bezbedni kao i njihova konkurencija sa višim cenama.

Drugim rečima, ni najjeftiniji let ne može da poleti bez ispunjavanja istih bezbednosnih protokola kao i najskuplji prevoznici.