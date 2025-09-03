Ekonomija

Da li je bezbednije leteti skupim avio-kompanijama od jeftinih? Stručnjaci otkrili istinu

S. K.

03. 09. 2025. u 14:58

S OBZIROM na niže cene karata, kašnjenja i skromniju uslugu, lako je pomisliti da bi ušteda mogla značiti i kompromis u bezbednosnim standardima.

Да ли је безбедније летети скупим авио-компанијама од јефтиних? Стручњаци открили истину

Foto: Shutterstock

Putnici koji biraju niskotarifne avio-kompanije često se pitaju: da li je niža cena ujedno i rizik za bezbednost? S obzirom na niže cene karata, kašnjenja i skromniju uslugu, lako je pomisliti da bi ušteda mogla značiti i kompromis u bezbednosnim standardima.

Međutim, stručnjaci za avijaciju i podaci osiguravajućih društava pokazuju upravo suprotno, prenosi "HuffPost".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bez obzira na cenu karte, bezbednosna pravila u avio-saobraćaju nisu predmet pregovora. Nacionalne i međunarodne vazduhoplovne vlasti primenjuju iste standarde na sve prevoznike – od najvećih svetskih avio-kompanija do manjih niskotarifnih prevoznika.

Foto: Shutterstock

Džordž Novak, predsednik i izvršni direktor Nacionalnog udruženja vazdušnih prevoznika, naglašava:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Na većini tržišta, niskotarifni avio-prevoznici jednako su bezbedni kao i njihova konkurencija sa višim cenama.

Drugim rečima, ni najjeftiniji let ne može da poleti bez ispunjavanja istih bezbednosnih protokola kao i najskuplji prevoznici.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČADEŽ NA SVETSKOM KONGRESU KOMORA: Vidimo se u Beogradu na EXPO2027
Preduzetnik

0 0

ČADEŽ NA SVETSKOM KONGRESU KOMORA: Vidimo se u Beogradu na EXPO2027

MARKO Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), pozvao je danas u Melburnu predstavnike privrednih komora iz celog sveta da podrže njegov predlog da regionalni kongres svetskih privrednih komora bude održan 2027. godine u Beogradu, u okviru Specijalizovane izložbe Expo 2027. Delegacija PKS koju predvodi Čadež boravi u Melburnu na 14. Svetskom kongresu komora (14th World Chambers Congress 2025 – 14WCC), a kako je istakao predsednik PKS, njegov predlog naišao je na veliko interesovanje kolega.

03. 09. 2025. u 10:36

UŠTEDA SKORO 7.000 DINARA SAMO NA NAMIRNICIMA: Efekti uredbe o ograničenju marži na kućne budžete građana
Ekonomija

0 18

UŠTEDA SKORO 7.000 DINARA SAMO NA NAMIRNICIMA: Efekti uredbe o ograničenju marži na kućne budžete građana

DRUGOG dana od stupanja na snagu uredbe o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto, koje su uticale na sniženje cena proizvoda u najvećim trgovinskim lancima, potrošači ističu da je ova mera države značajna za njihove kućne budžete. Kažu da još uvek istražuju, ali da su primetili da su brojni artikli koje svakodnevno kupuju pojeftinili više ili manje, dok su neki zadržali iste cene.

03. 09. 2025. u 08:02

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO