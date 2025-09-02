TROŠIMO SVE VIŠE ENERGIJE Vučić: Zamolio sam Putina za bolju cenu gasa, treba nam fleksibilnost u snabdevanju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Pekingu imao otvoren i važan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da ga je zamolio da naša zemlja dobije dobru cenu gasa, veće količine i fleksibilnost.

Foto Tanjug/AP/Maxim Shemetov

-Imali smo veoma otvorene iskrene i važne razgovore sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirovom Vladimirovičem Putinom, i verujem da smo dotakli sve teme od obostranog interesa. Za nas je od izuzetnog značaja tema energetike u nekoliko pravaca. Pre svega nama su potrebne sve veće nabavke gasa - nama je suštinski gas potreban. Mi manje količine, a važne za nas, nabavljamo iz Azerbejdžana, ali najveći deo gasa dolazi iz Ruske Federacije, rekao je Vučić novinarima posle sastanka sa Putinom.

Vučić je podsetio da Srbija zajedno sa Rusijom radi na proširenju naših skladišnih kapaciteta u Banatskom dvoru.

-I to su stvari koje idu dobro. Mi ćemo i za ovu zimu deo gasa uskladištiti i u Mađarskoj, da bi smo mogli za dane koji su najteži za našu zemlju, kada su najhladniji, i kada ima najmanje ponuđene električne energije, da i dodatnom gasom za termoelektrane, toplane, dakle gasne elektrane, možemo da proizvodimo više električne energije, jer osim samo korišćenja gasa za industriju i osim korišćenja gasa u domaćinstvima, gas koristimo i za gasne elektrane, dakle termoelektrane, toplane, da bismo dodatno povećavali količinu proizvedene električne energije, rekao je Vučić i naglasio da nam je za sve to potrebna i fleksibilnost u nabavci gasa.

Kako je rekao, to su tri ključne stvari, tri ključna elementa koja su za nas važna.



Foto D. Milovanović

-Da bismo mogli ne samo ovu, već i sledeća leta i zime, ne samo da preživimo, već da normalno živimo i da imamo izuzetno povoljne cene. Rusija se pokazala kao pouzdan partner po tom pitanju, kao što smo svi mi pokazali kao pouzdan partner i njima i Mađarima u korišćenju gasovoda, ali kako se to zove, gasnih cevi, ili gasovoda kroz našu zemlju.

Mislim da ćemo do kraja septembra dobiti novi gasni aranžman sa Rusijom

Očekujem da će Srbija do kraja septembra postići novi gasni aranžman sa Rusijom, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li je dobio neka uveravanja ruske strane kada je u pitanju novi sporazum oko cene gasa.

Dodao je da će Srbija uskoro potpisati jedan drugi sporazum sa Rusijom, ali je istakao da je dobio uverenje od ruske strane da će novi gasni aranžman biti pod povoljnim uslovima.

-Predsednik Putin mi je rekao, ne ulazeći u detalje, jer nije za predsednike da sve detalje dogovore. Ja sam mu rekao, da verujem da će on biti fer prema Srbiji. Mislim da ćemo to do kraja septembra dobiti, rekao je Vučić.

Na pitanje da li je Putin nagovestio neku zajedničku sednicu o saradnji dve države, Vučić je odgovorio da već postoje zajedničke sednice mešovitih komiteta, kojima rukovode ruski ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov i srpski ministar bez portfelja Nenad Popović.

-Uskoro će biti održana ta zajednička sednica. One se inače ne održavaju često, jednom u godinu dana ili jednom u šest meseci. Biće pre kraja godine održana ta sednica, rekao je Vučić.

Istakao je da mu je posebno drago što je predsednik Putin "još snažnije rekao koliko je važno da Srbija čuva svoju nezavisnost".

-I ukazao mi na to, kako bi neki želeli da me ne vide na čelu Srbije i na mestu predsednika Srbije. I nedvosmisleno rekao da poštuje nezavisnu spoljnu politiku naše zemlje i to što ne odlučuje neko drugi u naše ime, već što sami donosimo odluke, zaključio je Vučić.