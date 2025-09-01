CENE HRANE SU PRIMETNO PALE: Razlika ide i do 160 dinara (FOTO)
OD danas se širom Srbije beleži pad cena brojnih osnovnih proizvoda, nakon što je stupio na snagu novi paket ekonomskih mera predsednika Aleksandra Vučića.
Čaj Fruktus đumbir sa limunom, koji se ranije prodavao i po ceni od gotovo 275 dinara, sada dostupan već za svega 88 dinara.
Puter kifle su sa 99 dinara pale na 85 dinara, dok je kilogram banana umesto skoro 230 dinara sada svega 185 dinara.
I kod drugih proizvoda zabeležen je pad, na primer, pirinač dugog zrna je sa 166 dinara spušten na 148, a flašica soka od 250 ml sa 210 na 202 dinara.
Podsetimo, paket mera obuhvata ograničenje marži na 3.000 proizvoda, povoljnije kamate na potrošačke, stambene i gotovinske kredite, popuste za struju namenjene najsiromašnijima, subvencionisani ogrev, zakonsku zaštitu dužnika od gubitka jedine nekretnine, kao i povećanje penzija od 12 odsto do kraja godine.
(alo.rs)
