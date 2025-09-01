Ekonomija

CENE HRANE SU PRIMETNO PALE: Razlika ide i do 160 dinara (FOTO)

Novosti online

01. 09. 2025. u 18:56

OD danas se širom Srbije beleži pad cena brojnih osnovnih proizvoda, nakon što je stupio na snagu novi paket ekonomskih mera predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Alo!

Čaj Fruktus đumbir sa limunom, koji se ranije prodavao i po ceni od gotovo 275 dinara, sada dostupan već za svega 88 dinara.

Foto: Alo!

Puter kifle su sa 99 dinara pale na 85 dinara, dok je kilogram banana umesto skoro 230 dinara sada svega 185 dinara.

Foto: Alo!

Foto: Alo!

I kod drugih proizvoda zabeležen je pad, na primer, pirinač dugog zrna je sa 166 dinara spušten na 148, a flašica soka od 250 ml sa 210 na 202 dinara.

Foto: Alo!

Foto: Alo!

Podsetimo, paket mera obuhvata ograničenje marži na 3.000 proizvoda, povoljnije kamate na potrošačke, stambene i gotovinske kredite, popuste za struju namenjene najsiromašnijima, subvencionisani ogrev, zakonsku zaštitu dužnika od gubitka jedine nekretnine, kao i povećanje penzija od 12 odsto do kraja godine.

(alo.rs)

