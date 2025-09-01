NAJVIŠE SE TROŠI NA HRANU: Građani zadovoljni - Obradovalo me je što sve ide 20% dole! (VIDEO)
OD danas u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto a građani ističu da su prezadovoljni nižim cenama u marketima.
- Jeste značajno itekako, naročito za kućnu hemiju koja je jako skupa i recimo bejbi pelene su sad jeftinije bile su jako skupe. Obradovala me je informacija da sve ide 20% dole jer se najviše troši na hranu i na te kućne potrepštine, jer sve drugo traje hrana se potroši brzo - rekla je jedna gospođa.
Pogledajte video:
Komentari (0)