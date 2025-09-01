Ekonomija

NAJVIŠE SE TROŠI NA HRANU: Građani zadovoljni - Obradovalo me je što sve ide 20% dole! (VIDEO)

В.Н.

01. 09. 2025. u 12:22

OD danas u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto a građani ističu da su prezadovoljni nižim cenama u marketima.

НАЈВИШЕ СЕ ТРОШИ НА ХРАНУ: Грађани задовољни - Обрадовало ме је што све иде 20% доле! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Jeste značajno itekako, naročito za kućnu hemiju koja je jako skupa i recimo bejbi pelene su sad jeftinije bile su jako skupe. Obradovala me je informacija da sve ide 20% dole jer se najviše troši na hranu i na te kućne potrepštine, jer sve drugo traje hrana se potroši brzo - rekla je jedna gospođa.

Pogledajte video: 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U