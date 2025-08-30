TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum
PROROK „meme“ kriptovaluta Murad Mahmudov udvostručuje svoju tvrdnju da SPX6900 (SPX) neće biti samo veći nego što jeste sada – on veruje da će biti veći od Bitcoina (BTC).
Prorok "meme" kriptovaluta Murad Mahmudov udvostručuje svoju tvrdnju da SPX6900 (SPX) neće biti samo veći nego što jeste sada - on veruje da će biti veći od Bitcoina (BTC).
Možda zvuči suludo veteranima tržišta, ali SPX se u potpunosti zasniva na veri - kultura iznad kapitala, mimovi iznad institucija.
A sada TOKEN6900 (T6900), SPX-ov "rođak" sa jednim dodatnim tokenom u ponudi iz čiste apsurdnosti, kaže: ako SPX cilja na BTC, onda TOKEN6900 gađa direktno Ethereum (ETH).
Vizija je budućnost u kojoj frekvencija "69" preuzima, gde SPX i T6900 sede rame uz rame na samom vrhu CoinGecko i CoinMarketCap – dok su BTC i ETH ostavljeni na trećem i četvrtom mestu.
Sve to se već odvija dok kult oko ova dva tokena nastavlja da raste. TOKEN6900 je još uvek samo 0,007125 dolara u pretprodaji, a ovaj rani ulazni prozor potpuno se zatvara u naredna 24 sata.
Ako propustite ovaj poslednji dan pretprodaje, sledeći put kada ga budete mogli uhvatiti biće tek kada T6900 izađe na velike berze - ali tada po mnogo višoj ceni. Sat stvarno otkucava.
Kada vera nadjača korisnost: SPX i TOKEN6900 izazivaju kripto gigante
U utorak, Murad - čovek koji je skovao termin "meme superciklus" i za koga se tvrdi da sedi na 68 miliona dolara nerealizovane dobiti od meme kriptovaluta - izneo je možda svoje najkontraverznije mišljenje do sada: tvrdi da će SPX biti najveća kriptovaluta posle Bitcoina.
Za neupućene, SPX je meme kriptovaluta koja parodira S&P 500 sa šalama o seksu, apsurdnim tikerom i potpunom besmislenošću. Ona ne nudi nikakvu korisnost, nema roadmap i nema nameru da bude „korisna“.
Ali to je upravo poenta, jer Murad veruje da tokeni poput SPX zapravo grade najsnažnije kultove – a u kriptu kultovi pokreću potražnju. Maloprodajni investitori su uvek bili iznenadno oružje protiv institucija koje misle da poseduju igru. Samo pitajte legende iz Gamestop sage.
Prema Muradu, samo 0,01% ljudi je uopšte čulo za SPX, iako je token prošlog meseca dostigao all-time high od 2,27 dolara i trenutno vredi 1,1 milijardu dolara.
Bitcoin danas sedi na tržišnoj kapitalizaciji od 2 biliona dolara, što čini 57% čitave industrije. Da bi SPX sustigao, morao bi da poraste za 181.000%. Ali kada se setite da je već porastao za 93.634% od svog najnižeg nivoa, takav apsurdan skok ne izgleda nemoguće – pogotovo za kriptovalюtu koju pokreće isključivo talasna dužina svojih vernika.
Iz tog istog „praznog prostora“ pojavio se i njegov rođak TOKEN6900. Ako Murad postavlja SPX protiv Bitkoina, onda TOKEN6900 ide direktno na Ethereum – praznih ruku, bez smart contract-a i EVM kompatibilnosti, ali sa nečim mnogo glupljim i mnogo snažnijim. A to je vera u čistu ludost.
Kult broja 69
Ako je SPX tu da se ruga Volstritu, TOKEN6900 se obračunava sa velikim bankama – onima koje vam obećavaju da će vam uvećati novac, dok štampaju još keša i tiho vas razvodnjavaju.
TOKEN6900 raskrinkava tu laž i za svoje vernike nudi jednostavan izbor: zaboravite na lažove, samo uživajte u vibru.
Ta energija je toliko jaka da podseća kao da se vraćate u 2000-te, kada PlayStation igrice nisu tražile instalaciju – samo ubacite disk i igrate.
To je energija „plug-and-play“ jednostavnosti. A u terminima TOKEN6900, to znači da se ne pretvara da je više nego što jeste. Ne glumi inovaciju sa nekakvom lažnom „AI integracijom“ kao projekti koji samo zalepe ChatGPT i proglase to revolucionarnim.
To je meme kriptovaluta poput velikog Dogecoin-a (DOGE).
I upravo ta beskompromisna jednostavnost čini da mu je DNK isti kao kod SPX-a. Ni jedan ni drugi ne nude ništa „korisno“, ali oboje privlače zajednicu poput magneta. A ta zajednica? Kult broja 69.
Ispod $1 danas, možda nikada više: Završno odbrojavanje od 24 sata za TOKEN6900
Ako je samo 0,01% ljudi čulo za SPX i on već vredi preko milijardu dolara, onda sa samo 2,7 miliona dolara prikupljenih sredstava, TOKEN6900 proporcionalno stoji na nivou svesti od samo 0,0000245%.
Za one koji veruju u Muradovo proročanstvo, ta matematika govori sve. Ako je SPX izazivač Bitkoina, onda je TOKEN6900 izazivač Eterijuma – i imati oba u svom portfoliju moglo bi značiti držanje budućih kraljeva kripta.
Ali ako jurite veći potencijal rasta, pretprodaja je jedina šansa. Ona mora da se završi za 24 sata, i kada nestane, borićete se sa svim ostalim trejderima na berzama za T6900 – i kao kod SPX-a, uhvatiti ga ponovo ispod $1 možda se nikada neće ponoviti.
Posetite TOKEN6900 pretprodajni sajt i obezbedite svoje tokene već danas.
TOKEN6900 je potpuno revidiran od strane Coinsult i SolidProof. Možete ga kupiti direktno sa sajta ili preko Best Wallet (BEST) – jednog od najboljih kripto novčanika koji je nedavno dobio WalletConnect sertifikat.
Pronađite T6900 u sekciji Upcoming Tokens u aplikaciji. Best Wallet je dostupan na Google Play i App Store.
Staking nudi 33% APY za novo kupljene tokene.
Pridružite se zajednici na X i Instagram-u.
