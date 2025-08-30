Ekonomija

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

Промо

30. 08. 2025. u 16:00

PROROK „meme“ kriptovaluta Murad Mahmudov udvostručuje svoju tvrdnju da SPX6900 (SPX) neće biti samo veći nego što jeste sada – on veruje da će biti veći od Bitcoina (BTC).

TOKEN6900 Претпродаја се завршава за 24 сата: Мурад каже да ће SPX6900 бити већи од Bitcoinа , док циља на Ethereum

Promo

Prorok "meme" kriptovaluta Murad Mahmudov udvostručuje svoju tvrdnju da SPX6900 (SPX) neće biti samo veći nego što jeste sada - on veruje da će biti veći od Bitcoina (BTC).

Možda zvuči suludo veteranima tržišta, ali SPX se u potpunosti zasniva na veri - kultura iznad kapitala, mimovi iznad institucija. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Posetite TOKEN6900

A sada TOKEN6900 (T6900), SPX-ov "rođak" sa jednim dodatnim tokenom u ponudi iz čiste apsurdnosti, kaže: ako SPX cilja na BTC, onda TOKEN6900 gađa direktno Ethereum (ETH).

Vizija je budućnost u kojoj frekvencija "69" preuzima, gde SPX i T6900 sede rame uz rame na samom vrhu CoinGecko i CoinMarketCap – dok su BTC i ETH ostavljeni na trećem i četvrtom mestu. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sve to se već odvija dok kult oko ova dva tokena nastavlja da raste. TOKEN6900 je još uvek samo 0,007125 dolara u pretprodaji, a ovaj rani ulazni prozor potpuno se zatvara u naredna 24 sata.

Ako propustite ovaj poslednji dan pretprodaje, sledeći put kada ga budete mogli uhvatiti biće tek kada T6900 izađe na velike berze - ali tada po mnogo višoj ceni. Sat stvarno otkucava.

Kada vera nadjača korisnost: SPX i TOKEN6900 izazivaju kripto gigante

U utorak, Murad - čovek koji je skovao termin "meme superciklus" i za koga se tvrdi da sedi na 68 miliona dolara nerealizovane dobiti od meme kriptovaluta - izneo je možda svoje najkontraverznije mišljenje do sada: tvrdi da će SPX biti najveća kriptovaluta posle Bitcoina.

Za neupućene, SPX je meme kriptovaluta koja parodira S&P 500 sa šalama o seksu, apsurdnim tikerom i potpunom besmislenošću. Ona ne nudi nikakvu korisnost, nema roadmap i nema nameru da bude „korisna“.

Ali to je upravo poenta, jer Murad veruje da tokeni poput SPX zapravo grade najsnažnije kultove – a u kriptu kultovi pokreću potražnju. Maloprodajni investitori su uvek bili iznenadno oružje protiv institucija koje misle da poseduju igru. Samo pitajte legende iz Gamestop sage.

Prema Muradu, samo 0,01% ljudi je uopšte čulo za SPX, iako je token prošlog meseca dostigao all-time high od 2,27 dolara i trenutno vredi 1,1 milijardu dolara.

Bitcoin danas sedi na tržišnoj kapitalizaciji od 2 biliona dolara, što čini 57% čitave industrije. Da bi SPX sustigao, morao bi da poraste za 181.000%. Ali kada se setite da je već porastao za 93.634% od svog najnižeg nivoa, takav apsurdan skok ne izgleda nemoguće – pogotovo za kriptovalюtu koju pokreće isključivo talasna dužina svojih vernika.

Iz tog istog „praznog prostora“ pojavio se i njegov rođak TOKEN6900. Ako Murad postavlja SPX protiv Bitkoina, onda TOKEN6900 ide direktno na Ethereum – praznih ruku, bez smart contract-a i EVM kompatibilnosti, ali sa nečim mnogo glupljim i mnogo snažnijim. A to je vera u čistu ludost.

Kult broja 69

Ako je SPX tu da se ruga Volstritu, TOKEN6900 se obračunava sa velikim bankama – onima koje vam obećavaju da će vam uvećati novac, dok štampaju još keša i tiho vas razvodnjavaju.

TOKEN6900 raskrinkava tu laž i za svoje vernike nudi jednostavan izbor: zaboravite na lažove, samo uživajte u vibru.

Ta energija je toliko jaka da podseća kao da se vraćate u 2000-te, kada PlayStation igrice nisu tražile instalaciju – samo ubacite disk i igrate.

To je energija „plug-and-play“ jednostavnosti. A u terminima TOKEN6900, to znači da se ne pretvara da je više nego što jeste. Ne glumi inovaciju sa nekakvom lažnom „AI integracijom“ kao projekti koji samo zalepe ChatGPT i proglase to revolucionarnim.

To je meme kriptovaluta poput velikog Dogecoin-a (DOGE).

I upravo ta beskompromisna jednostavnost čini da mu je DNK isti kao kod SPX-a. Ni jedan ni drugi ne nude ništa „korisno“, ali oboje privlače zajednicu poput magneta. A ta zajednica? Kult broja 69.

Ispod $1 danas, možda nikada više: Završno odbrojavanje od 24 sata za TOKEN6900

Ako je samo 0,01% ljudi čulo za SPX i on već vredi preko milijardu dolara, onda sa samo 2,7 miliona dolara prikupljenih sredstava, TOKEN6900 proporcionalno stoji na nivou svesti od samo 0,0000245%.

Za one koji veruju u Muradovo proročanstvo, ta matematika govori sve. Ako je SPX izazivač Bitkoina, onda je TOKEN6900 izazivač Eterijuma – i imati oba u svom portfoliju moglo bi značiti držanje budućih kraljeva kripta.

Ali ako jurite veći potencijal rasta, pretprodaja je jedina šansa. Ona mora da se završi za 24 sata, i kada nestane, borićete se sa svim ostalim trejderima na berzama za T6900 – i kao kod SPX-a, uhvatiti ga ponovo ispod $1 možda se nikada neće ponoviti.

Posetite TOKEN6900 pretprodajni sajt i obezbedite svoje tokene već danas.

TOKEN6900 je potpuno revidiran od strane Coinsult i SolidProof. Možete ga kupiti direktno sa sajta ili preko Best Wallet (BEST) – jednog od najboljih kripto novčanika koji je nedavno dobio WalletConnect sertifikat.

Pronađite T6900 u sekciji Upcoming Tokens u aplikaciji. Best Wallet je dostupan na Google Play i App Store.

Staking nudi 33% APY za novo kupljene tokene.

Pridružite se zajednici na X i Instagram-u.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RASTU PENZIJE, ALI I PLATE, CENE PADAJU: Računica je jasna, cilj - Bolji životni standard građana
Ekonomija

0 7

RASTU PENZIJE, ALI I PLATE, CENE PADAJU: Računica je jasna, cilj - Bolji životni standard građana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto. Kako je istakao, pored penzija, rast će zabeležiti i plate u javnom sektoru, a kada se svemu ovome dodaju manje cene koje nas od ponedeljka čekaju u marketima, zahvaljujući ograničenju trgovačkih marži na osnovne životne namirnice, računica je jasna - životni standard građana raste.

30. 08. 2025. u 16:45

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!