CENE NAFTE SKAČU: Nakon napada ukrajinskih dronova na rusku energetsku infrastrukturu

CENE nafte Brent porasle su danas za 1,5 odsto, na oko 67,8 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) skočila je na 64,7 dolara po barelu, što je najviši nivo u skoro tri nedelje.

Cene su bile uslovljene strahovima od poremećaja u snabdevanju ruskom naftom nakon novih napada ukrajinskih dronova na energetsku infrastrukturu te zemlje, u šta spadaju i požari na izvoznom terminalu Ust-Luga i u rafineriji Novošahtinsk, preneo je Trejding ekonomiks.

Neizvesnost oko zastoja mirovnih pregovora, zajedno sa pretnjom američkog predsednika Donalda Trampa novim sankcijama Rusiji i višim carinama na indijski uvoz, dodatno je pojačala zabrinutost oko ponude nafte.

U međuvremenu, predsednik Federelne banke (FED) Džeroum Pauel nagovestio je moguće smanjenje kamatnih stopa već u septembru, podstičući pretpostavke da bi snažniji rast ekonomije Sjedinjenih Američkih Država mogao povećati potražnju za naftom.

Trgovci ostaju oprezni da bi slabiji privredni rast mogao ograničiti dugoročnu potrošnju kao posledica brojnih ekonomskih izazova.

S druge strane, plan Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus za povećanje proizvodnje vratio je bojazni zbog rizika od prekomerne ponude.

