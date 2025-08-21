Ekonomija

RUSIJA SE POVUKLA: Iz arbitraže o incidentu u Kerčkom moreuzu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 22:10

RUSIJA se povukla iz arbitražnog procesa u vezi sa zadržavanjem tri ukrajinska broda na Crnom moru u novembru 2018. godine, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Profimedia/ilustracija

-Na dan 21. avgusta, Ruska Federacija se povukla iz arbitražnog procesa po Konvenciji UN o pomorskom pravu iz 1982. godine u vezi sa zadržavanjem tri ukrajinska ratna broda na Crnom moru u novembru 2018. godine. Razlog za povlačenje bili su grubi proceduralni prekršaji tokom postupka i nelegitiman sastav arbitražnog suda, navodi se saopštenju.

Ruska strana je, navodi se, učestvovala u postupku u dobroj veri, ali će slučaj razmatrati nelegitimno imenovani i politički pristrasni arbitri bez učešća Ruske Federacije, zbog čega Rusija neće prihvatiti rezultate postupka.

-Nijedna odluka takvih arbitara neće imati pravnu snagu i neće biti priznata od strane Ruske Federacije. Rusija podseća da je nepristrasnost i nezavisnost međunarodnih sudskih i arbitražnih tela najvažniji uslov za sprovođenje osnovnog principa mirnog rešavanja sporova između država, piše u saopštenju, prenosi Sputnjik.

Inače, 2018. godine tri broda ukrajinske mornarice povredila su rusku granicu, ušla u privremeno zatvorene vode teritorijalnog mora Rusije i kretala se iz Crnog mora ka Kerčkom moreuzu. Oni su vršili opasne manevre i nisu poslušali zakonske zahteve ruskih vlasti. Brodovi sa vojnicima su zadržani.

Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je incident provokacijom. Vojnici koji su nelegalno prešli granicu predati su Ukrajini 2019. godine, u okviru sporazuma o istovremenom oslobađanju pritvorenih i osuđenih lica. Zatim je Rusija predala i zadržane brodove Ukrajini. Ukrajina je povodom ovog incidenta onda podnela tužbu protiv Ruske Federacije Međunarodnom arbitražnom sudu u Hagu. U tužbi Kijev zahteva da se prizna da je Rusija prekršila Konvenciju UN o pomorskom pravu iz 1982. godine. Kao odgovor, ruska strana je podnela svoje prigovore.

(rt.rs)

