RUSIJA SE POVUKLA: Iz arbitraže o incidentu u Kerčkom moreuzu
RUSIJA se povukla iz arbitražnog procesa u vezi sa zadržavanjem tri ukrajinska broda na Crnom moru u novembru 2018. godine, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
-Na dan 21. avgusta, Ruska Federacija se povukla iz arbitražnog procesa po Konvenciji UN o pomorskom pravu iz 1982. godine u vezi sa zadržavanjem tri ukrajinska ratna broda na Crnom moru u novembru 2018. godine. Razlog za povlačenje bili su grubi proceduralni prekršaji tokom postupka i nelegitiman sastav arbitražnog suda, navodi se saopštenju.
Ruska strana je, navodi se, učestvovala u postupku u dobroj veri, ali će slučaj razmatrati nelegitimno imenovani i politički pristrasni arbitri bez učešća Ruske Federacije, zbog čega Rusija neće prihvatiti rezultate postupka.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
-Nijedna odluka takvih arbitara neće imati pravnu snagu i neće biti priznata od strane Ruske Federacije. Rusija podseća da je nepristrasnost i nezavisnost međunarodnih sudskih i arbitražnih tela najvažniji uslov za sprovođenje osnovnog principa mirnog rešavanja sporova između država, piše u saopštenju, prenosi Sputnjik.
Inače, 2018. godine tri broda ukrajinske mornarice povredila su rusku granicu, ušla u privremeno zatvorene vode teritorijalnog mora Rusije i kretala se iz Crnog mora ka Kerčkom moreuzu. Oni su vršili opasne manevre i nisu poslušali zakonske zahteve ruskih vlasti. Brodovi sa vojnicima su zadržani.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je incident provokacijom. Vojnici koji su nelegalno prešli granicu predati su Ukrajini 2019. godine, u okviru sporazuma o istovremenom oslobađanju pritvorenih i osuđenih lica. Zatim je Rusija predala i zadržane brodove Ukrajini. Ukrajina je povodom ovog incidenta onda podnela tužbu protiv Ruske Federacije Međunarodnom arbitražnom sudu u Hagu. U tužbi Kijev zahteva da se prizna da je Rusija prekršila Konvenciju UN o pomorskom pravu iz 1982. godine. Kao odgovor, ruska strana je podnela svoje prigovore.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
ZELENSKI PONOVO PRETI: "Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat"
21. 08. 2025. u 20:58
GENERAL PAVEL: Misli na Ukrajinu, pominje Jugoslaviju
21. 08. 2025. u 18:26
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)