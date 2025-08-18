"ZAPOČINJEM SASTANAK NA TEMU NOVIH EKONOMSKIH MERA" Mali: One su odgovor na potrebe običnih ljudi, svih onih koji vredno rade (FOTO)
MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu povodom novih ekonomskih mera.
- Ovu nedelju u Ministarstvu finansija započinjem radnim sastankom sa mojim timom na temu novih ekonomskih mera, koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Intenzivno radimo na programu ovih mera koje su suštinski važne za bolji kvalitet života građana Srbije.
Nove mere su odgovor države na potrebe običnih ljudi, svih onih koji vredno rade, a koji možda i dalje teško žive, uprkos tome što kontinuirano radimo na povećanju životnog standarda.
Svesni smo sa kojim izazovima se suočavaju građani zbog inflacije, ali baš zbog toga iz godine u godinu povećavamo plate, penzije i minimalnu zaradu, i to u realnom iznosu. Ove mere su samo dodatak u našoj ekonomskoj politici, koje će značiti dodatno olakšanje za građane.
Podsećam i da danas počinju razgovori na tehničkom nivou sa predstavnicima sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine. Prethodno od 1. oktobra imamo povećanje minimalca za 9,4 odsto, odnosno sa 53.592 dinara na 58.630 dinara, što je izraženo u evrima povećanje sa 450 na 500 evra. Sada idemo dalje, kako bismo mogli da dostignemo cifru od 650 evra do kraja 2027. godine.
Sve ovo što radimo znači bolji i kvalitetniji život građana Srbije. Svako obećanje koje smo dali - ispunili smo.
Trudimo se da radimo i gradimo, dok oni blokiraju, ruše i uništavaju ovu zemlju, i u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu.
Kako bismo nastavili ovim putem, od presudnog značaja je da sačuvamo mir i stabilnost. - poručio je Mali.
