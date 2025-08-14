NA MREŽI IH IZULI IZ PAPUČA: Nova prevara na internetu, kriminalci zloupotrebljavaju poznati brend obuće

JOŠ jedna prevara na internetu aktuelna je ovih dana, a ovoga puta sajber kriminalci zloupotrebljavaju ime i logo poznatog brenda obuće. Napravili su lažne sajtove koje je teško vizuelno razlikovati od pravih, a u adresi tih stranica sadržan je naziv ove firme što je zavaralo mnoge potrošače.

Foto shutterstock

- Pre šest dana poručila sam papuče, bila je prevara, lažna stranica, danas su mi skunili sa računa 39 puta po 10 dolara - navela je jedna od žratva sajber kriminalaca. - Sve do poslednjeg dinara su mi skinuli.

Slična iskustva su se nizala na društvenim mrežama. Cilj prevaranta je da dođu do podataka sa platne kartice korisnika kako bi neovlašćeno pristupili njegovom bankovnom računu i ispraznili ga. I mnogi su se upecali i ostali i bez novca i bez naručenih papuča. Na ovu fišing kampanju upozorio je i ovaj domaći proizvođač obuće, podsećajući na adresu zvaničnog sajta te firme, i pozvao potrošače da budu oprezni i da ne unose svoje podatke na lažnim stranicama. Ukoliko je neko to učinio, potrebno je da se odmah obrati svojoj banci i prijavi moguću zloupotrebu.

Kupce su uvereni da pazare na sajtu poznate kompanije, i ostavljaju sve podatke sa kartice kako bi platili kupljeni proizvod. Retko ko se upušta u detaljnu proveru adrese sajta, a u slučaju lažnih stranica ona se razlikuje od zvaničnih, nekada to može biti i samo u jednom slovu, što se veoma teško uočava.

U udruženju potrošača "Efektiva" kažu da im se građani svakodnevno žale, i da su trenutno u toku brojne fišing kampanje u kojima se zloupotrebljavaju poznati brendovi, među kojima su i trgovinski lanci. Ponovo upozoravaju potrošače da ne kupuju preko neproverenih prodavaca i da prvo utvrde da li je trgovac registrovan u Agenciji za privredne registre.

Među aktuelnim fišing kamapanjama je i prevera putem SMS poruka o navodno neplaćenim kaznama za prekoračenje brzine, na koju je upozorio i MUP. Građani dobijaju poruku u kojoj se obaveštavaju da mogu da plate preko linka koji im je dostavljen, a kojim se preusmeravaju ka stranici nalik na zvaničnu stranicu "Putevi Srbije". Na ovoj lažnoj stranici se potom prikazuje formular za unos broja telefona, a nakon toga i formular za unos podataka sa platne kartice, što je i cilj prevaranata da ih dobiju.

Već duže vreme traje internet prevara u kojoj se zloupotrebljava brend "Pošte Srbije". Građanima putem SMS ili imejl poruke stiže obaveštenje da je pristigla pošiljka, ali da paket ne može biti isporučen zbog nepotpune adrese i traže od korisnika da te navodno potrebne informacije popune u obrascu nakon što kliknu na link. Tu se potom, osim ličnih, zahtevaju i podaci sa platne kartice, kako bi ih zloupotrebili.

Direktorka Funkcije usluga i prodaje "Pošte Srbije" Bojana Nikolić prošle nedelje je povodom ove prevare istakla da preduzeće ne komunicira sa korisnicima putem imejla, nego šalje obaveštenja da im je pristigla neka pošiljka i nikada ne traži da ostave lične podatke putem linkova.

Stručnjaci ističu da je prvo i osnovno pravilo da se nikada ne klikće na link koji se dobije u i-mejl ili SMS poruci. To može biti fišing, odnosno mamac za ostavljanje podataka, ali i zlonamerna aplikacija ili kod (malver) koji će se skinuti na računar ili mobilni telefon, a kasnije će omogućiti napadaču da uđe u taj sistem, iskoristi podatke ili zaključa pristup uređaju ako se ne plati otkupnina, što se uglavnom dešava kompanijama.

Čuvati PIN kao zmija noge GRAĐANI kupovinu uvek treba da obavljaju preko zvaničnog sajta prodavnice i da provere validnost internet stranice - objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije. - Ukoliko nisu sigurni u ispravnost sajta, ne treba da ostavljaju čak ni broj telefona kao kontakt za dostavu, jer može biti zloupotrebljen. Iz centralne banke upozoravaju korisnike da kada pazare onlajn nikada ne unose PIN i da zahtev za unos PIN-a direktno ukazuje na mogućnost zloupotrebe podataka. Kako ističu, građani treba da vode računa gde i kome ostavljaju lične i poverljive podatke i da zadrže dozu sumnje prema primamljivim ponudama, jer, kako navode, ako izgledaju previše dobro da bi bile istinite, verovatno su lažne.

U udruženju potrošača objašnjavaju da je na sajtovima registrovanih trgovaca obično naveden PIB i matični broj, a ukoliko nije, onda kupci mogu po nazivu firme da provere u APR. Kada utvrde da je prodavac registrovan, treba da provere i koliko dugo postoji firma i na sajtu NBS da vide da li im je račun u blokadi. Dešavalo se da neko ko ima nameru da se bavi prevarom registruje preduzeće, ošteti određeni broj ljudi i onda zatvori firmu, pa posle otvori drugu. Treba biti oprezan kada je u pitanju firma koja je relativno skoro registrovana i nema pouzdane reference, ali ne mora da znači da je u pitanju prevara. Problem je i u slučaju kada je preduzeće registrovano i dugo postoji, npr. 15 godina, ali mu je račun u blokadi. To znači da kupac neće moći da ostvari svoja prava ako bude problema, jer taj trgovac ne može da mu vrati novac.