NADNIČARE DA OTPLATE DUG ALI I LETUJU: Na njivama i u voćnjacima rade i đaci, studenti, penzioneri

MEĐU nadničarima u poljoprivredi širom Srbije sve je više zaposlenih koji odmor koriste da tako dodatno zarade.

Foto D. Dozet

Koriste dane godišnjeg odmora da zarade i otplate dugove ili kredite, a neki i da posle napornog rada u poljima ili voćnjacima odmore na moru. Računica je pokazala da tročlana porodica dnevno može da zaradi od 12.000 do 15.000 dinara, jer sat se plaća od 400 do 500 dinara, što je više nego što neki radnici zarade u fabrici.

Na njivama i u voćnjacima za dnevnicu rade i studenti, i penzioneri - ljudi različitog imovinskog stanja: neki bez završene osnovne škole, drugi sa fakultetskom diplomom.

Među nadničarima tokom letnjeg raspusta često bude i prosvetnih radnika.

Sezonci koji beru voće u Jadru i Rađevini, su, kako saznajemo, najčešće stariji ili deca.

Ovog leta im se pridružuje i radnici koji su na kolektivnom godišnjem odmoru, poput onih iz lozničke fabrike čarapa, koji su najbrojniji.

Oni koji žele da im domaćin obezbedi hranu, mogu da računaju na zaradu do 4.000 dinara, a oni koji sami donose obroke dobiju i do 5.000 dinara.

U berbi višnje, domaćini su plaćali po 45 dinara za ubrani kilogram. Po kilogramu su plaćeni i berači borovnice, ali sve se svede da zarade od 4.000 do 5.000 dinara, koliko su ovde danas najmanje nadnice za najjednostavnije poslove u građevinarstvu ili za druge radove, poput onih u seoskim domaćinstvima.

Područje Požarevca već godinama nije pogodno za sezonske radnike u poljoprivredi, jer potražnja nije velika, niti su dovoljno visoke nadnice.

Zbog toga se češće dešava da ovdašnji sezonci odlaze u druge krajeve na period od više dana ili sedmica. Na području Požarevca povremeno se traže samo berači voća, ali ne u velikom broju, pa se oni obezbede mahom preko poznanstava. Reč je, uglavnom, o ljudima sa osnovnom školom, ali bez stalnog zaposlenja. Ove godine nadnica je oko 4.000 dinara, uz obezbeđen prevoz i jedan do dva obroka.

Za branje voća ili povrća poljoprivredna domaćinstva u pomoravskim selima nadomak Kraljeva ove godine plaćaju nadnicu 500 dinara po radnom satu uz obezbeđen jedan obrok i užinu, kao i plaćeni prevoz, dok za organizovanjem smeštaja, saznajemo, kao ni lane nema potrebe.

Foto D. Dozet

Nadničari se angažuju preko posredničke firme, a među njima su uglavnom radnici bez stalnog ili sa slabo plaćenim poslom, pa im je to prilika za kakvu-takvu dodatnu zaradu.

- Dolazili su muž i žena zajedno u nadnicu, to nije ništa neuobičajeno. Ima onih kojima je to jedini izvor prihoda u tom trenutku, kao i onih koji bi da na taj način obezbede novac za, recimo, kupovinu ogrevnog drveta za zimu. Do pre nekoliko godina dolazili su srednjoškolci da desetak dana beru kupine, borovnice i šljive, da zarade za letovanje, ali je sada to redak slučaj - kaže vlasnik poljoprivrednog gazdinstva u okolini Kraljeva.

Među sezoncima u poljoprivredi širom Bačke sve je više zaposlenih! Oni, tokom godišnjih odmora u firmama, rade za dnevnicu, mada ima i onih koji - uz redovan posao - uspevaju da na ovaj način obezbede dopunsku zaradu.

- Svake godine, tokom avgusta, kada koristimo kolektivni godišnji odmor, odlazim u berbu krušaka i šljiva. To radi i većina mojih koleginica iz pretežno ženske fabrike u kojoj smo zaposlene. Nažalost, ne idemo u voćnjake da bismo zaradile za letovanje, nego da nekako podmirimo najosnovnije troškove života - kaže Dragana Stanković iz Crvenke.

Ova majka dvoje dece koja pohađaju srednju školu u Vrbasu veli da je za njih do septembra potrebno obezbediti udžbenike, mesečne autobuske karte, garderobu, patike... a novca nema dovoljno.

Predradnik sezonaca Miodrag Bošković ukazuje da ima i onih koji deo godišnjih odmora provode na njivi, da bi posle mogli da uživaju na moru, ali je većini motiv samo da nekako održe domaćinstvo.

- Svi ti ljudi su u nekim kreditima i dugovima, a potrebno im je i da obnove nameštaj ili dograde kuće - napominje Bošković, čiji su radnici već angažovani za branje šljiva u jednom voćnjaku na teritoriji Bačke Palanke, za satnicu od 450 dinara, što je za 100 više nego u većini ovdašnjih fabrika.

Foto G. Šljivić

Mesečno bar 80.000 dinara

POVRTARI i voćari u Vojvodini svake godine sve teže nalaze radnike za berbu i druge poslove u polju uprkos tome što nude dnevnice koje u zbiru uglavnom prevazilaze prosečnu zaradu zaposlenih u Srbiji. Proizvođač organskog povrća Nada Letić iz Čeneja kaže za "Novosti" da na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu svakodnevno angažuju još jednu radnicu, čiji rad plaćaju 400 dinara na sat i uz to joj još obezbede i prevoz.

- Ona sa nama radi pet sati dnevno a kao bi imala osmočasovno radno vreme to znači da bi joj mesečna zarada bila iznad 80.000 dinara - navodi Letićeva.

I u drugim mestima širom pokrajine angažuje se radna snaga u nadnicu, a plaća se prosečno od 300 do 500 dinara po satu rada. Neki poslodavci obezbeđuju i hranu zaposlenima ako je tako dogovoreno, ali je u većini sličajeva ishrana uračunata u dnevnicu.