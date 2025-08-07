Ekonomija

PORODICE IZ SRBIJE REZERVISALE SMEŠTAJ PREKO "BUKINGA": Stigli u Grčku i ostali na ulici! Javio se muškarac i samo rekao JEDNU REČENICU

Блиц

07. 08. 2025. u 17:09

LETOVANjE iz snova za dve porodice sa decom iz Srbije pretvorilo se u stres i neizvesnost čim su stigli u Nikiti, popularno letovalište na Sitoniji. Iako su uredno rezervisali i platili luksuzan smeštaj preko sajta Booking.com, ono što im se dogodilo je doslovno noćna mora svake osobe koja posle dugog puta stigne pred vrata uredno plaćenog apartmana.

ПОРОДИЦЕ ИЗ СРБИЈЕ РЕЗЕРВИСАЛЕ СМЕШТАЈ ПРЕКО БУКИНГА: Стигли у Грчку и остали на улици! Јавио се мушкарац и само рекао ЈЕДНУ РЕЧЕНИЦУ

Foto: Nenad Živanović/Profimedia

Prema rečima Nataše, admina Viber grupe "Grčka info", obe porodice su rezervisale objekat, ali ih po dolasku niko nije dočekao.

Na broj koji su dobili nakon rezervacije javio se muškarac koji je tvrdio da nema nikakve veze sa pomenutom vilom i savetovao ih da se obrate Bookingu.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Oni su im, srećom, vrati novac, ali to nije rešilo ključni problem – gde prespavati sa decom usred sezone.

Jedna porodica je uz mnogo muke uspela da nađe alternativni smeštaj, dok je druga pronašla slobodnu sobu samo za jednu noć.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Iako smeštaj i dalje postoji na sajtu Booking.com, korisnici su pozvani na oprez – naročito kada se radi o objektima sa malo recenzija ili nejasnim informacijama o vlasniku. Ovakve situacije su redak, ali moguć rizik čak i kada se rezervacije prave preko poznatih i verifikovanih platformi.

Prevare najčešće u ovim zemljama

Direktor YUTA-e Aleksandar Seničić upozorava da na internetu konstantno raste broj lažnih ponuda za jeftina letovanja.

- Alarm da je neki turistički aranžman zapravo prevara jeste njegova neprimereno niska cena, koja ne odgovara kvalitetu ponude - upozorio je u izjavi FoNetu direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija i dodao da "za 200-300 evra ne možemo da dobijemo smeštaj u luksuznoj vili sa bazenom”.

Ponude za putovanja koje stižu iz neproverenih izvora, putem društvenih mreža, najveći su potencijalni izvor prevara u kojima se na kraju gubi novac, kaže on.

- Iz godine u godinu imamo sve više i više takvih prevara i ne postoji nikakva sigurnost za one koji uplate novac nekom potpuno nepoznatom i neproverenom - ukazao je Seničić.

Prema njegovom rečima takve prevare najbrojnije su kada je reč o aranžmanima za Grčku, Crnu Goru, Egipat i Tursku.

- Ljudi su gubili od 250 evra pa do nekoliko hiljada evra. Najgore je prošla jedna grupa koja je trebalo da ode u Egipat, neko ih je prevario i uzeo im novac unapred“, naveo je on.

"Na ovo obratite pažnju"

Ipak, ni ukoliko uplaćujete aranžman preko turističke agencije niste potpuno sigurni i bezbedni, pa zato direktor YUTA savetuje da proverite da li agencija kojoj ste poverili svoj odmor i novac ima potrebnu licencu za rad.

Takvi podaci najčešće su dostupni na internet stranici turističke agencije sa kojom planirate putovanje ili Agencije za privredne registre.

- Kada agencija ima licencu za rad, ona poseduje i garanciju putovanja – novčani iznos koji zavisi od obima posla. Ta suma se kreće od 30.000 evra do 400.000 evra. Pomenuti novac služi u slučaju prestanka rada agencije za nadoknadu štete putnicima - objasnio je Seničić.

Takođe, on napominje da je samom u programu putovanja važno obratiti pažnju na to da li je agencija kojoj uplaćujemo aranžman njegov organizator ili je samo posrednik u prodaji.

- Potpisivanjem ugovora ulazi se u obligacioni odnos sa agencijom. Taj ugovor treba da sadrži i sve posebne zahteve koje eventualno imamo, poput pogleda na more ili odvojenih soba u apartmanu - navodi Seničić.

"Budite pažljivi"

Seničić upozorava i da putnici koji uplaćuju svoje aranžmane preko popularnih internet platformi, poput Bukinga (Booking.com), treba da vode računa o uslovima pod kojima pristaju na aranžmane, jer se pojavljuju skriveni troškovi i takse.

- Ove godine to je posebno specifično za Grčku – kada uplaćujete apartman ili neku bolju kuću, imate izuzetno velike takse koje nisu vidno objavljene, nego postoji jedan dodatak gde se navode dodatni iznosi. Ljudi se često prevare, uhvate se za tu osnovnu cenu i ne računaju ukupni iznos koji će da plate - napominje on.

Upozorava i da treba imati u vidu da postoje internet platforme za iznajmljivanje smeštaja koje vizuelno izgledaju gotovo isto kao one dobro poznate i najčešće korišćene, ali to nisu.

- Čak i imenom podsećaju na te dobro znane platforme. Zato sve mora vrlo pažljivo da se gleda i čita - zaključio je Seničić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NE SME BITI VILA NA SLICI, A PODRUM NA MORU: Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača na javnoj raspravi do 24. avgusta
Ekonomija

0 0

NE SME BITI VILA NA SLICI, A PODRUM NA MORU: Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača na javnoj raspravi do 24. avgusta

UREĐENA zaštita korisnika usluga kablovskih operatera, efikasan sistem vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, bolji nadzor i sankcionisanje trgovaca koji krše prava kupaca - samo su neki od ciljeva koje treba da postigne novi Zakon o zaštiti potrošača. Nacrt ovog akta je na javnoj raspravi do 24. avgusta, a juče je održana i njegova prezentacija u Beogradu

07. 08. 2025. u 16:46

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju