PORODICE IZ SRBIJE REZERVISALE SMEŠTAJ PREKO "BUKINGA": Stigli u Grčku i ostali na ulici! Javio se muškarac i samo rekao JEDNU REČENICU

LETOVANjE iz snova za dve porodice sa decom iz Srbije pretvorilo se u stres i neizvesnost čim su stigli u Nikiti, popularno letovalište na Sitoniji. Iako su uredno rezervisali i platili luksuzan smeštaj preko sajta Booking.com, ono što im se dogodilo je doslovno noćna mora svake osobe koja posle dugog puta stigne pred vrata uredno plaćenog apartmana.

Foto: Nenad Živanović/Profimedia

Prema rečima Nataše, admina Viber grupe "Grčka info", obe porodice su rezervisale objekat, ali ih po dolasku niko nije dočekao.

Na broj koji su dobili nakon rezervacije javio se muškarac koji je tvrdio da nema nikakve veze sa pomenutom vilom i savetovao ih da se obrate Bookingu.

Oni su im, srećom, vrati novac, ali to nije rešilo ključni problem – gde prespavati sa decom usred sezone.

Jedna porodica je uz mnogo muke uspela da nađe alternativni smeštaj, dok je druga pronašla slobodnu sobu samo za jednu noć.

Iako smeštaj i dalje postoji na sajtu Booking.com, korisnici su pozvani na oprez – naročito kada se radi o objektima sa malo recenzija ili nejasnim informacijama o vlasniku. Ovakve situacije su redak, ali moguć rizik čak i kada se rezervacije prave preko poznatih i verifikovanih platformi.

Prevare najčešće u ovim zemljama

Direktor YUTA-e Aleksandar Seničić upozorava da na internetu konstantno raste broj lažnih ponuda za jeftina letovanja.

- Alarm da je neki turistički aranžman zapravo prevara jeste njegova neprimereno niska cena, koja ne odgovara kvalitetu ponude - upozorio je u izjavi FoNetu direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija i dodao da "za 200-300 evra ne možemo da dobijemo smeštaj u luksuznoj vili sa bazenom”.

Ponude za putovanja koje stižu iz neproverenih izvora, putem društvenih mreža, najveći su potencijalni izvor prevara u kojima se na kraju gubi novac, kaže on.

- Iz godine u godinu imamo sve više i više takvih prevara i ne postoji nikakva sigurnost za one koji uplate novac nekom potpuno nepoznatom i neproverenom - ukazao je Seničić.

Prema njegovom rečima takve prevare najbrojnije su kada je reč o aranžmanima za Grčku, Crnu Goru, Egipat i Tursku.

- Ljudi su gubili od 250 evra pa do nekoliko hiljada evra. Najgore je prošla jedna grupa koja je trebalo da ode u Egipat, neko ih je prevario i uzeo im novac unapred“, naveo je on.

"Na ovo obratite pažnju"

Ipak, ni ukoliko uplaćujete aranžman preko turističke agencije niste potpuno sigurni i bezbedni, pa zato direktor YUTA savetuje da proverite da li agencija kojoj ste poverili svoj odmor i novac ima potrebnu licencu za rad.

Takvi podaci najčešće su dostupni na internet stranici turističke agencije sa kojom planirate putovanje ili Agencije za privredne registre.

- Kada agencija ima licencu za rad, ona poseduje i garanciju putovanja – novčani iznos koji zavisi od obima posla. Ta suma se kreće od 30.000 evra do 400.000 evra. Pomenuti novac služi u slučaju prestanka rada agencije za nadoknadu štete putnicima - objasnio je Seničić.

Takođe, on napominje da je samom u programu putovanja važno obratiti pažnju na to da li je agencija kojoj uplaćujemo aranžman njegov organizator ili je samo posrednik u prodaji.

- Potpisivanjem ugovora ulazi se u obligacioni odnos sa agencijom. Taj ugovor treba da sadrži i sve posebne zahteve koje eventualno imamo, poput pogleda na more ili odvojenih soba u apartmanu - navodi Seničić.

"Budite pažljivi"

Seničić upozorava i da putnici koji uplaćuju svoje aranžmane preko popularnih internet platformi, poput Bukinga (Booking.com), treba da vode računa o uslovima pod kojima pristaju na aranžmane, jer se pojavljuju skriveni troškovi i takse.

- Ove godine to je posebno specifično za Grčku – kada uplaćujete apartman ili neku bolju kuću, imate izuzetno velike takse koje nisu vidno objavljene, nego postoji jedan dodatak gde se navode dodatni iznosi. Ljudi se često prevare, uhvate se za tu osnovnu cenu i ne računaju ukupni iznos koji će da plate - napominje on.

Upozorava i da treba imati u vidu da postoje internet platforme za iznajmljivanje smeštaja koje vizuelno izgledaju gotovo isto kao one dobro poznate i najčešće korišćene, ali to nisu.

- Čak i imenom podsećaju na te dobro znane platforme. Zato sve mora vrlo pažljivo da se gleda i čita - zaključio je Seničić.