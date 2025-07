KAZNE IDU OD 1200 EVRA DO ZABRANE ULASKA U EU: Ovo obavezno proveravajte kada prelazite granicu - Srpska porodica se već opekla

UKOLIKO ovih dana putujete u zemlje Evropske unije, na graničnom prelazu obavezno proverite dokumenta, jer se često dešava da turistima ne budu udareni pečati u pasošima, a nije isključeno ni to da vaša putna isprava završi u rukama nekog drugog turiste, upozoravaju iz Jute.

Nedavno iskustvo srpskih turista kojima je grčka policija napisala kaznu od 1.200 evra, jer im nije bio udaren pečat u pasošu, i to krivicom bugarske granične policije, treba da bude podsetnik da obavezno proveravate svoja dokumenta.

Predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić kaže da takvi slučajevi nisu retkost i da treba biti obazriv na graničnim prelazima.

- Veoma je važno da svaki turista zna da su određene zemlje članice EU deo šengenskog prostora i da u njima možete ostati 90 dana u bilo kom periodu od šest meseci. Zbog toga je važno kontrolisati koliko je neka osoba provela u određenoj državi. Ovo što se desilo srpskoj porodici u Grčkoj, je samo greška bugarske granične policije koja je morala da udari pečat u pasoš svakog člana porodice - objašnjava predsednik Jute.

On napominje da je iz tog razloga veoma važno proveriti putne isprave.

- Kada se nađete na bilo kom graničnom prelazu, obavezno pogledajte da li vam je granična policija stavila pečat u pasoš. Ukoliko nije, odmah ih obavestite o tome. Nemojte samo da stavite putnu ispravu u torbu, jer vam je potrebno 20 sekundi da sve isproveravate. U slučaju da ste se malo udaljili od granice, zastanite i vratite se kako biste odmah obavestili graničnog policajca o njihovom propustu - savetuje Aleksandar Seničić.

Ukoliko ne uradite proveru svojih dokumenata, granična policija u toj zemlji će vam pisati kaznu od 1.200 evra.

- Ako odmah platite kaznu, bez problema možete da putujete u zemlje Evropske unije. Ukoliko odbijete, onda vas očekuje sledeća kazna od 1.500 evra, a ako i nju ne platite, onda sledi zabrana i nećete moći četiri godine da posećujete zemlje Evropske unije - objašnjava Seničić.

On upozorava na još jednu grešku policajaca koja se dešava na graničnim prelazima.

- Kada putujete autobusom, uglavnom vodiči od putnika pokupe pasoše i odnesu ih na kontrolu. Tada dolazi i do zamene dokumenata. To je čest slučaj ako su u koloni dva ili tri autobusa, pa vaš pasoš završi u rukama nekog putnika iz drugog autobusa. Zato je važno da proveravate isprave - kaže Aleksandar Seničić i objšnjava da se to retko dešava onima koji putuju svojim automobilom, jer u tom slučaju ne mogu da se pomešaju pasoši.

