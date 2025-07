KADA UĐETE U ROMING OBAVEZNO OBRATITE PAŽNJU NA OVO: Evo kako se pravilno aktivira i gde možete da koristite telefon bez dodatnih troškova

IAKO se roming poslednjih godina znatno pojednostavio, ova tema i dalje izaziva brojne nedoumice, pogrešna uverenja i ponekad neprijatna iznenađenja na računu.

Od 2017. godine korisnici iz EU ne plaćaju dodatne troškove za roming unutar Unije. Isti model je od 1. jula 2021. godine primenjen i u regionu Zapadnog Balkana što znači da korisnici u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Albaniji, Severnoj Makedoniji i na teritoriji AP KiM mogu da koriste telefon pod istim uslovima kao u domaćoj mreži.

Međutim, previdimo često da Hrvatska nije deo tog sporazuma.

- Pre svega, korisnici treba da budu pažljivi prilikom rukovanja svojim uređajem, jer je to prvi način upravljanja romingom. Korisnik pali ili gasi roming, omogućava prenos podataka u romingu, bira operatora čiju mrežu će koristiti i prati svoju potrošnju. Korisnicima se preporučuje da se pre putovanja informišu kod svog operatora o cenama i uslugama na odabranoj destinaciji. Takođe, korišćenje roming dodataka koje nude operatori najčešće je najpovoljnija opcija za neometan surf i razgovore u inostranstvu - kažu za "Blic Biznis" stručnjaci za roming iz A1 Srbija.

Da ne bi došlo do neželjenog saobraćaja i potrošnje, ukoliko pristup internetu nije neophodan u svakom momentu, na telefonu treba podesiti opciju za zabranu prenosa podataka u romingu i isključiti opciju automatskog ažuriranja aplikacija. Treba izbegavati postavljanje i preuzimanje sadržaja koji pravi veliki protok podataka – video, fotografije i otvaranje priloga u mejlovima.

Ako uređaj podržava Wi-Fi opciju, preporuka je da se koristi gde god je dostupan.

Pre prelaska državne granice, preporuka je da se u podešavanjima uređaja odabere ručni odabir mreže. Signal mobilne mreže može da se prostire i do 30 kilometara preko državne granice u povoljnim uslovima, a to lako može da izazove neplanirane troškove ako se telefon automatski povezuje na mrežu stranog operatora.

Koja je razlika između Zapadnog Balkana i Hrvatske

Od 1. jula 2021. "Roam Like At Home" pravila primenjuju se i u regionu Zapadnog Balkana koji obuhvata: Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i AP Kosovo i Metohiju. U njima, korisnici ne plaćaju dodatne naknade za roming, već koriste usluge pod istim uslovima kao u domaćoj mreži. Ipak, u praksi se često dešavalo da korisnici ne provere koje zemlje i pokrajine tačno spadaju u region Zapadnog Balkana, što je dovodilo do iznenadnih troškova. Hrvatska je članica Evropske unije i na nju se ne odnosi sporazum o romingu u regionu Zapadnog Balkana.

Zato je, na primer na putu ka BiH, ako prolazite kroz Hrvatsku, posebno važno da ručno izaberete mrežu u blizini granice, ako nameravate da koristite usluge jednakim intenzitetom kao kod kuće, poručuju iz A1.

Najčešće zablude o romingu

Roming je ukinut – Ne, usluga i dalje postoji. Samo se u nekim slučajevima (npr. u EU ili regionu Zapadnog Balkana) ne naplaćuje dodatno.

Najčešća greška dešava se upravo zbog neinformisanosti i nepažnje u korišćenju uređaja. Kod rominga potrošnju nije moguće potpuno ažurno pratiti, jer se prikazuje tek nakon sto inostrani operator, čija se mreža koristi, prosledi informaciju o ostvarenom saobraćaju matičnom operatoru.

U zavisnosti od zemlje i operatora, ta informacija može da kasni i do 60 dana, zbog čega može da se desi da se potrošnja ostvarena u romingu prikaže na narednom računu. Zbog toga je važno da korisnici paze kako koriste uređaj i time na svoju potrošnju.

