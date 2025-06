ŽELIMO AERODROME CRNE GORE: Naša zemlja zainteresovana za uzimanje pod koncesiju dve vazdušne luke u Podgorici i Tivtu

SRBIJA je zainteresovana za koncesiju dva međunarodna putnička aerodroma u Podgorici i Tivtu, izjavio je juče Siniša Mali, ministar finansija, povodom najavljene koncesije crnogorskih vazdušnih luka, a za šta je proces već nekoliko godina u toku.

Foto S. Đokić

On je naveo da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nekoliko puta jasno iskazao ovu nameru aktuelnim čelnicima u Crnoj Gori, ali da nisu osetili raspoloženje da budu uključeni u ovaj proces.

- Tom prilikom smo istakli da smo spremni da uložimo i duplo više od onoga što je predviđeno u sadašnjem predlogu koncesionog ugovora - rekao je Mali. - Ubeđen sam da bi Srbija mogla da doprinese daljem ubrzanom razvoju crnogorskih aerodroma. Naša zemlja danas ima veliko iskustvo jer je pomoću koncesionara, uspela da podigne značaj, ugled, profesionalnost, obim prihvata i uopšte kvalitet rada aerodroma "Nikola Tesla". To je aerodrom koji može da prihvati do 15 miliona putnika godišnje, što je cilj koji ćemo dostići do kraja koncesionog perioda. Takva modernizacija potrebna je i aerodromima u Tivtu i Podgorici, a Srbija za to sada ima znanje, finansijsku snagu i mogućnosti.

Kako je naveo, to nije lak posao, ali je neophodan i svakako preko potreban Crnoj Gori koja svake godine prihvata sve više putnika.

Foto: Instagram/mali_sinisa

- Verujem da bi uključivanje Srbije u ovaj posao bilo od obostrane koristi - rekao je Mali. - Proces "podizanja" srpskog aerodroma dešavao se paralelno sa razvojem domaće avio--kompanije "Er Srbija", koja je danas najuspešniji nacionalni avio-prevoznik u regionu, a i šire.

S druge strane, nije bilo reakcije od crnogorskih zvaničnika na ovu ponudu Beograda. "Novosti" su mejlom poslale pitanje potpredsedniku Vlade Crne Gore i predsedniku Tenderske komisije za izdavanje aerodroma Podgorica i Tivat pod koncesiju Niku Đeljošaju (Albanski forum), da prokomentariše izjavu ministra Siniše Malog, ali smo, do zaključenja ovog izdanja "Novosti", ostali bez odgovora.

Aerodromi CG

Tenderskom postupku uveliko su se protivili sindikati koji traže da građani na referendumu odluče o sudbini aerodroma. Crna Gora ima svega dva međunarodna putnička aerodroma - Tivat i Podgoricu, koji posluju u okviru državnog preduzeća "Aerodromi Crne Gore". To preduzeće je prošlu godinu završilo profitom od skoro 11 miliona evra, a godinu ranije neto profit iznosio je 10 miliona. Aerodromima su, smatra Vlada, neophodni modernizacija i nova ulaganja zbog razvoja preduzeća ali i razvoja crnogorskog turizma.

Ponude iz Argentine i Južne Koreje PRE nekoliko dana Vlada Crne Gore je saopštila da su za koncesiju njihova dva aerodroma pristigle i otvorene dve ponude, kompanija iz Južne Koreje i iz Argentine.

- Komisija je konstatovala da su u roku naznačenom u javnom pozivu blagovremeno pristigle dve ponude od ponuđača: Incheon International Airport Corporation i ponuđača Corporacion America Airports S.A. - saopšteno je iz Vlade u Podgorici. - Imajući u vidu navedeno, Komisija će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponude nadležnom ministarstvu dostaviti izveštaj o evaluaciji pristiglih ponuda na dalju nadležnost.

Da će Vlada dati aerodrome na koncesije još ranije su tvrdili u konsultantskoj kući "Fideliti konsalting", iz koje su na "Fejsbuku" naveli da je to "već završena priča". Kako su istakli, Vlada je tokom prošle godine usvojila informaciju za otpočinjanje procesa eksproprijacije nepokretnosti uz tivatski aerodrom i odobrila 11 miliona evra.

Priču o dugoročnom zakupu crnogorskih vazdušnih luka počela je vlast DPS, koja je 2019. pokrenula tenderski postupak za koncesije. Koncesiona nadoknada bila je 100 miliona evra, uz ulaganja od 200 miliona. Vlast DPS je smenjena 2020, a tenderski postupak, zbog korone, bio pauziran. "Aerodromi Crne Gore" su 2024. opslužili više od 2,8 miliona putnika. Aerodrom u Podgorici je lane imao 36 odsto više putnika nego 2019, dok je onaj u Tivtu prvi put od pandemije prošle godine imao više od milion putnika.