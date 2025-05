MESAROVIĆ U ZAJEČARU: Ministarka uručila prva rešenja o dodeli bespovratnih sredstava porodičnim kompanijama

POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručila je danas u Zaječaru prva rešenja o dodeli bespovratnih sredstava porodičnim kompanijama.

Foto: Grad Vršac

Rešenja su uručena predstavnicima dva privredna društva – Kompaniji Racio iz Zaječara, koja se bavi preradom voća i hladnjačarstvom i štampariji Hepi trend, jednoj dva miliona dinara bespovratnih sredstava, a drugoj, stampariji, više od 1,2 miliona dinara.

Mesarović je podsetila da je ovaj konkurs raspisan na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Posebno sam ponosna što smo baš u Zaječaru dodelili prva rešenja o dodeli sredstava kada je u pitanju naš jedan od najzapaženijih konkursa koje smo raspisali u poslednje vreme na inicijativu predsednika Vučića, a to je konkurs koji podrazumeva 50 odsto bespovratnih sredstava za sve kompanije i preduzetnička društva u kojima su minimum dva člana porodice zaposlena - istakla je Mesarović prilikom uručenja rešenja.

Ona je navela da će preostala sredstva ova privredna društva obezbediti iz sopstvenih sredstava.

- To će im pomoći da unaprede svoje poslovanje. Čula sam i da postoje planovi da se prošire kada je u pitanju broj zaposlenih i to me posebno raduje. U narednim danima ćemo nastaviti sa dodelom ovih rešenja - istakla je Mesarović.

Predstavnici ove dve porodične kompanije zahvalili su se na dodeli bespovratnih sredstava, navodeći da je to velika pomoć države koja će doprineti unapređenju njihovog poslovanja i zapošljavanju novih ljudi.

(Tanjug)