U PREDSEZONI UPOLA JEFTINIJE: Naši turisti pohrlili na letovanje početkom juna

LETOVANjE u inostranstvu ove godine je od pet do 15 odsto skuplje nego lane. U predsezoni aranžmani u Grčkoj su prilično povoljni, i već su razgrabrljeni, dok odlazak na Egej u julu ili avgustu košta duplo više. Čitalac "Novosti" Milan Jeftić (35) iz Beograda kaže da je ove godine odlučio da sa suprugom ide na odmor u prvoj polovini juna.

- Opredelili smo se za jedno poznato letovalište na prvom prstu Halkidija, gde 15 dana sa autobuskim prevozom košta 250 evra po osobi - navodi Jeftić. - Za isti taj apartman u julu treba izdvojiti 500 evra po osobi i dodatno za povratnu kartu za autobus još 75 evra. Ogromna je razlika, tako da ćemo mi za dve osobe sada da platimo 500 evra, umesto 1.150 evra.

U Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija Srbije (Juta) kažu da je interesovanje za letnje aranžmane veliko, a da je najpovoljnije rezervisati ih već u oktobru, jer su tada i do 50 odsto jeftiniji nego sada.

- Cene su u odnosu na prošlu godinu više za pet do 15 odsto - kaže direktor ove organizacije Aleksandar Seničić. - Interesovanje je dosta veliko. Tradicionalno, najposećenija i najznačajnija je pre svega Grčka, gde i ove godine očekujem skoro milion naših turista da boravi. Zatim Crna Gora, Turska, Egipat, Tunis, Španija, Italija, Bugarska, Hrvatska.

Prema njegovim rečima, cena apartmanskog smeštaja u Grčkoj za četvoročlanu porodicu u junu iznosi 400 do 450 evra.

- U sezoni je to duplo, znači negde između 850 i 1.000 evra - kaže Seničić. - Kad govorimo o predsezoni, a to je ono što sve češće naši putnici koriste, kraj maja pa do 10. ili 15. juna i od kraja avgusta do kraja septembra, tada su cene značajno niže i možemo otići u Grčku sa sveobuhvatnim prevozom i smeštajem u apartmanima i za 150 evra po osobi.

Kako dodaje, statistika pokazuje da je oko 10 odsto manje prodatih aranžmana nego prošle godine.

- Moramo da imamo u vidu da postoje određene društvene okolnosti trenutno u našoj zemlji, koje ne pogoduju putovanjima - kaže Seničić. - Određeni broj škola nije radio, ni fakulteta, a na odluke roditelja kada će putovati na more utiče i to kada će se škola završiti, kada će biti prijemni ispiti.

Prema njegovim rečima trenutna situacija u zemlji negativno utiče na turističku industriju, jer se ne realizuje veliki broj đačkih putovanja. On kaže da to utiče na unutrašnji promet u Srbiji u velikoj meri, pogotovo za one objekte koji nisu na komercijalnom tržištu, nego koji žive pre svega od dečjeg i omladinskog turizma. Zbog toga što određen broj škola nije radio, kako objašnjava, ne realizuju se ekskurzije i novac roditelja koji su te ekskurzije platili je zarobljen. On navodi da je bilo izleta, ekskurzija i rekreativnih nastava, ali ne u meri koja se očekivala.

- Negde oko 30 do 35 odsto je realizovano, dakle trećina od onoga što je bilo planirano - rekao je Seničić. - Takođe, otkazivane su ekskurzije, putovanja u inostranstvo. Sve su to problemi sa kojima se suočavamo, ja se nadam samo da to neće potrajati i očekujemo stabilizaciju da bismo eventualno sve te programe mogli da realizujemo makar na jesen. Ukoliko se ne realizuju ekskurzije, većina hotela pokazala je razumevanje za trenutnu situaciju i gledaju da izađu u susret tako što će ili pomeriti termine ili u nekom periodu vratiti novac.

Urušava se slika sigurne destinacije ZBOG okolnosti u Srbiji imamo značajan pad rezervacija stranih turista za naredni period, i tek u junu će se videti prava slika koliko će to uticati na turističku industriju, ukazuje direktor Jute Aleksandar Seničić. On je naveo da se u turističom sektoru očekivao do 20 odsto veći broj gostiju iz inostranstva, ali da okolnosti u zemlji negativno utiču na njihov dolazak. - Poseta manjeg broja gostiju odražava se i na manji broj noćenja u hotelima, ali i na turističke agencije, prevoznike i vodiče - ističe Seničić. - Takva je situacija, nažalost, i u narednih mesec ili dva prema bukinzima i informacijama koje smo dobili iz hotela. Isto tako vidimo da se smanjio broj rezervacija i da ima veliki broj otkaza kada je reč o rentakar kompanijama. To nam govori da je jedan dobar deo poslovnih putovanja takođe otkazan, jer to su oni gosti koji su nam najznačajniji i koji najviše novca troše. Neke manje manifestacije i kongresi su takođe otkazani. Ipak nas, kako dodaje, posećuju gosti iz okruženja, ali ima turista i iz Turske, Bugarske i Rusije, kao i Kine. On ukazuje da je potrebno da se nastavi sa promocijom Srbije, jer osim što nam ljudi sada ne dolaze, urušava se slika jedne sigurne destinacije, a to je ono što može dugoročno da bude problem našoj zemlji.