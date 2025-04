MINISTAR MALI IZ VAŠINGTONA: Srbija uspešno čuva makroekonomsku stabilnost

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu sa investitorima u organizaciji "Bank of America" i izjavio da je taj sastanak bio za nas važan, ali da nije bio lak uprkos dobrim rezultatima naše zemlje, jer uvek su tema protesti i blokade na ulicama, koji smanjuju ekonomske rezultate a time i prostor za nove investicije.

Foto: Printscreen

-Definitivno ima manji uticaj na naše rezultate u ovom trenutku, o tome je i predsednik Vučić govorio, svako smanjenje stope rasta, a smanjena nam je prognoza sa 4,2 na 3,5 odsto, znači i manje povećanje penzija i manje povećanje plata i jednostavno manje prostora za nove investicije, rekao je Mali za Tanjug.

Istakao je da na to treba da odgovaraju upravo oni koji blokiraju, ali da je delegacija Srbije u Vašingtonu, gde se održava prolećno zasedanje MMF-a i Svetske banke, predstavila snašu zemlju na pravi način.

-Ono što mi sprovodimo kao ekonomsku politiku, očigledno daje rezultate i Srbija je jedan redak primer u ovom trenutku zemlje koja je sačuvala makroekonomsku stabilnost i ostvaruje visoke stope rasta, rekao je Mali.

Mali je rekao da je na sastanku sa predsednikom Grupacije Svetske banke Adžaja Bangom imao važan razgovor o uticaju veštačke inteligencije na nova radna mesta, o razvoju nuklearne energije.

Naveo je da sve veći broj zemalja sveta ide ka tome da razvija nuklearnu energiju i smatra da je to jedini izvor energije koji je dovoljno održiv da obezbedi stabilno snabdevanje energijom i za domaćinstva i za privredu.

-Govorili smo puno o važnosti razvoja poljoprivrede, uticaju ovih novih carinskih tarifa američke administracije na globalni rast. I provlači se sve vreme, rekao bih, jedna mračna strana ovih trgovinskih ratova, a to je da povećanje carina, povećanje barijera usporava rast ekonomije, a usporavanje rasta globalne ekonomije dovodi do nižih plata, nižih penzija u svim zemljama, dovodi do toga da smanjujete životni standard građana pošto plaćaju veće cene, potencijalna inflacija se ponovo pominje, naveo je Mali.

Istakao je da je u tim veoma teškim uslovima poslovanja u svetu u ovom trenutku, Srbija pokazala da su fundamenti osnove naše ekonomske politike izuzetno čvrsti.

-Mi smo jedna od tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi bili prošle godine, bićemo i ove godine. Sačuvali smo makroekonomsku stabilnost, naveo je Mali.

Mali je precizirao da je u Srbiji je javni dug u odnosu na BDP 43,9 odsto, a prosek evrozone je 88-89 odsto, dok je stopa rasta u Evropi prošle godine u proseku bila 0,9 odsto a Srbija je imala rast od 3,9 odsto.

-Ove godine u Evropi biće 0,8 odsto, a Srbija će rasti 3,5 odsto najmanje. Dakle, pokazali smo da je naša ekonomska politika izuzetno, ne samo odgovorna, nego da pokazuje rezultate i sam predsednik Svetske banke mi je direktno rekao da je to što mi investiramo u putnu infrastrukturu, u školstvo, u zdravstvo, u energetiku, u brze pruge, najispravnija odluka u ovom trenutku, što je veoma važno, naveo je Mali.

Dodao je da se u Srbiji zapošljava naša radnu snagu i time doprinosi rastu domaćeg BDP-a kroz razvoj infrastrukture Srbija je atraktivnija i konkurentnija za nove investicije.

-Videli ste rezultate na kraju prošle godine, 5,2 milijarde, dakle, istorijski najviše smo privukli stranih direktnih investicija u istoriji. Tako da, sa te strane, predstavili smo Srbiju na pravi način i upravo politikom koju sprovodimo već godinama unazad odgovaramo na sve ove izazove koje trenutno utiču na svetsku ekonomiju, istakao je ministar finansija.

Mali je naglasio da je sa Bangom razgovarao i o Ekspu i planu Skok u budućnost Srbije 2027.

-Kada smo imali sastanak sa predsednikom Svetske banke, šest od sedam zemalja koliko je bilo tamo je već prihvatilo poziv i potvrdilo učešće na Ekspu u Beogradu. Mi danas imamo već 94 zemlje sveta koje su potvrdile učešće za samo četiri meseca od kada su prijave otvorene, rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, Srbija će imati više zemalja učesnika nego što je imala Astana 2017. godine, navodeći da to znači da ćemo biti zemlja ili događaj sa najviše učesnika ikada na jednom specijalizovanom Ekspu.

-Velika prilika za nas da se predstavimo na pravi način, da u međuvremenu podignemo kvalitet života, kvalitet infrastrukture, kroz sve investicije koje radimo i da postavimo jednu dobru osnovu za dalji razvoj, jer sve što radimo za Ekspo do 2027. godine, to nam je osnova za još ubrzaniji rast i razvoj za buduće generacije, naveo je Mali.

Na pitanje da li je na sastancima u Vašingtonu čuo nešto što bi moglo da utiče na našu ekonomsku politiku i pravac kojim će Srbija ići u narednom periodu, Mali je istakao da je naša politika jasna, precizirajući da se oslanjamo na dva stuba koja su se pokazala kao najbolja i najstabilnija a to su povećanje domaće tražnje i izvoz, odnosno investicije.

-Kroz podizanje plata, penzija, minimalne zarade, radimo na tome da realan dohodak građana Srbije ostane pozitivan. Kao što vidite, za razliku od Nemačke koja to nije radila, mi i dalje imamo rast naše ekonomije. Dakle, domaća tražnja, rast plata, rast penzija, rast minimalne zarade, ono što smo obećali, mi ćemo do decembra ove godine imati prosečnu zaradu u Srbiji iznad 1.000 evra, dakle kraj 2025. godine kao što smo i obećali, ali idemo 2027. na 1.400 evra prosečnu zaradu, na minimalnu zaradu od 650 evra i na penziju od 650 evra, rekao je Mali.

Objasnio je da je to jedan stub koji sprovodimo sve mere ekonomske politike i koji svi potvrđuju da je veoma važan i obavezan i da se bez njega ne može.

Dodao je da su osnova našeg rasta i izvoz i investicije, sa jedne strane investicije iz budžeta u putnu infrastrukturu, železnice, zdravstvo, školstvo, energetiku.

-Time činimo našu zemlju atraktivnijom, novi putevi, bolja konekcija sa regionom, brže protiče roba, atraktivniji ste za investitore, dovodi upravo do većeg broja investitora, otvaraju se nove fabrike, raste izvoz kao što raste iz godine u godinu i to su dva stuba koja sprovodimo iz godine u godinu, koja se pokazuju kao najvažnija, naveo je Mali.

Naglasio je da u uslovima globalnih kriza nije moguće uticati na mnoge stvari, kako je rekao, recimo na odluku oko tarifa, kao što ni 2020. godine nije bilo moguće uticati na to da li se dešavati pandemija kovida-19.

-Ali imamo i predsednika Vučića koji je rekao da nema predaje, pa smo i tada pobedili, pobedićemo i ovo. Dovoljno smo stabilni, imamo dovoljno tih rezervi, tih bafera o kojima je i direktorka MMF-a govorila, dakle, nizak javni dug u odnosu na BDP, imamo preko četiri milijarde evra na računu, dakle, imamo bafer da reagujemo ako se kriza nastavi, ako bude bilo problema, i to je ono što u ovom trenutku razlikuje Srbiju od velikog broja zemalja sveta i mnogo razvijenijih od nas, rekao je Mali.

Mali se u Vašingtonu sastao sa stranim investitorima koji ulažu u obveznice Srbije kao i sa kompanijama koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiji.

Ministar Mali učestvuje na prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke, koje se održava od 21. do 26. aprila.

Naći ćemo rešenje za američke carine, građani ne treba da brinu

Mali je izjavio da će Srbija pronaći rešenje za carine američke administracije koje pogađaju i našu zemlju i poručio da građani Srbije ne treba da brinu, jer su u toku razgovori i analize, kao i da će naša država pronaći najbolje rešenje.

-Ono što građani treba da znaju je da ćemo naći rešenje za ovaj problem. Mi smo već analizirali i strukturu prihoda koju imamo od carina koje naplaćujemo na robu iz SAD-a, biće to dobra odluka za našu ekonomiju i za naše građane, tako da nemojte da brinete, u toku su i razgovori, u toku su i analize, pa ćemo naći najbolje rešenje, rekao je Mali za Tanjug.

Mali je naveo da je Srbija među grupom zemalja na koju utiču te tarife američke administracije.

-Ono što je interesantno i o čemu smo više puta govorili, metodologija američke administracije i naša evropska metodologija, kada je statistika u pitanju, se potpuno razlikuju. Recimo, vi imate situaciju da Amerikanci smatraju da imaju trgovinski deficit sa Srbijom od skoro 700 miliona dolara, a po našim podacima mi imamo trgovinski deficit sa Amerikom od nekih 79-80 miliona, objasnio je Mali.

Istakao je da se trenutno radi na tome da se metodološki uklope te cifre.

-To je tzv. "mirror" analiza, dakle, statistička analiza koja će omogućiti da vidimo ko je na kraju krajeva u pravu, rekao je Mali.